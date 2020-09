Jedes Jahr kommen coole neue Serien bei Netflix raus! Spätestens bei „Stranger Things“ hatte der Streaming-Anbieter fast jeden Teenie vor den Bildschirm gezogen. Kein Wunder, denn der Hype um Netflix boomt seit Jahren und hört gar nicht mehr.

Netflix ist seit Jahren die große Nummer eins in Sache Online-Streaming. Keine andere Plattform hat so viele Abonnenten und Aufrufzahlen, wie der Streaming-Anbieter. Der einzige, der Netflix in der Zukunft gefährlich werden könnte, ist Disney+. Doch bis jetzt ist der Gigant aus Serien und Filmen unschlagbar vorne. Welche sind die erfolgreichsten aller Serien, die Netflix jemals veröffentlicht hat?

Diese Serien haben die höchsten Klickzahlen auf Netflix

Platz 1: Stranger Things

Die Serie spielt knapp 30 Jahre vor unserer Zeit: Will Byers hat einen ganz normalen Spieleabend mit seinen Freunden, doch als Will nach Hause fährt, kommt er nie an. Die Suche nach dem Jungen geht los und fast zeitgleich taucht ein kleines Mädchen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten auf. Mit mehr als 64 Millionen Aufrufen weltweit ist „Stranger Things“ die ungeschlagene Nummer eins!

Platz 2: The Umbrella Academy

Sieben Kinder, die innerhalb einer Nacht zur Welt kamen. Nicht, dass daran was Ungewöhnliches wäre, aber die Mütter dieser Kinder waren am Abend davor noch nicht schwanger. So entscheidet sich ein Mann alle Kinder abzukaufen und sie ihren Umständen entsprechend aufwachsen zu lassen. Denn fast alle Kinder haben geheime Superkräfte und als der Vater stirbt, müssen alle sieben wieder zusammenfinden. Mit 45 Millionen Aufrufen ist die Serie verdienter Platz zwei!

Platz 3: Haus des Geldes

„Bella Ciao, Bella Ciao!“, mit nicht nur wegen dieser Worte wurde die Serie um den Professor weltberühmt. Eine Bank in Spanien ausrauben? No problemo. Die Geschichte faszinierte mehr als 44 Millionen Zuschauer! Kein Wunder, denn die Serie trifft mit ihren Charakteren und dem Storytelling genau den Zahn der Zeit.

Platz 4: You – Du wirst mich lieben + Sex Education

Die beiden Serien könnten unterschiedlicher nicht sein, doch mit 40 Millionen Aufrufen haben sie doch etwas gemeinsam. In „You“ geht es um den Buchhändler Joe, der sich in einer hübsche Beck verliebt. Doch Joe ist bei seiner Liebe zu Beck nicht ganz ehrlich. In „Sex Education“ geht es zwar auch irgendwo um Liebe, aber eher nur um die körperliche. Otis ist Sohn einer Sexualtherapeutin und so möchte er in der Schule eine Klinik für Sexualtherapie ins Leben rufen.

Platz 5: Our Planet

Den Start auf dem fünften Platz macht eine etwas andere Serie. Denn „Our Planet“ beschäftigt sich nicht mit fiktiven Charakteren, sondern mit der realen Welt. Buchstäblich. Der fünfteilige Streifen lädt die Zuschauer zum Bestaunen der Welt ein. In jeder Folge werden verschiedene Gebiete der Welt gezeigt und auch über deren Missstände aufgeklärt. Mit 33 Millionen Aufrufe ist das für eine Naturdokumentation mehr als herausragend. Schon gelesen? Das sind die krassesten Netflix-Flops aller Zeiten!