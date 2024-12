Nach Comeback: Stefan Raab kündigt TV-Auszeit an

Es war einer der legendärsten TV-Momente des Jahres – Stefan Raab feierte bei RTL sein Comeback. Doch nun gibt es eine schlechte Nachricht für die Fans: Wenige Monate nach seiner Rückkehr kündigt der Entertainer eine TV-Auszeit an.

Im September 2024 kehrte Stefan Raab mit einer neuen Sendung auf die Mattscheiben zurück. Seine neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ wurde auf der Streamingplattform RTL+ gezeigt.

Stefan Raab geht mit „Du gewinnst hier nicht die Million“ in die Pause

In der 14. Ausgabe von „Du gewinnst hier nicht die Million“ erklärte Stefan Raab jetzt jedoch, dass das Format in eine Pause geht. Erst in acht Wochen wird er für die nächste Episode wieder vor der Kamera stehen. Am 12. Februar 2025 läuft die kommende Folge auf RTL+. Handelt es sich dabei um eine Winterpause oder steckt womöglich mehr dahinter?

Auch, wenn seine Show bei RTL+ in die Pause geht – einen großen Auftritt bei RTL hat er noch. Denn der Sender zeigt am 21. Dezember 2024 um 20.15 Uhr die Show „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“. An der Seite des Entertainers ist Michael Bully Herbig zu sehen.

Stefan Raab freut sich auf die Zusammenarbeit mit Bully: „Ich habe noch nie mit ‚Bully‘ zusammen eine Show gemacht. Ich war früher öfter bei ihm bei der ‚Bullyparade‘. Er war bei mir zu Gast. Wir haben ein paar Silvestershows zusammen gemacht, aber immer nur auf Gastbasis“, erklärte er im Interview mit RTL.

Deshalb fackelte Stefan Raab nicht lange: „Ich habe dann ‚Bully‘ einfach gefragt, ob er sich vorstellen kann, mit mir zusammen in den Ring zu treten. Ich glaube, das ist für den Unterhaltungseffekt eine absolute Bereicherung.“

Darum geht es in „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“

Deutschlands größte Entertainer, Stefan Raab und Michael Bully Herbig bilden in dem neuen Live-Show-Event ein absolutes Dreamteam, das man so noch nicht gesehen hat. Sie treten gegen den Kandidaten an, der es zu Anfang der Show schafft, drei andere Mitbewerber zu besiegen. Wer schafft es, im Wettstreit gegen die beiden zu bestehen? Elton wird als Spielleiter durch die spannende Game-Show führen, kommentiert werden die Battles von Frank Buschmann.