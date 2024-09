Mutter (34) von fünf Kindern stirbt nach Po-Lifting

Alice W. wollte ihrem Gesäß eine schönere Form geben. Die 34-Jährige entschied sich für eine Schönheits-OP – mit tödlichen Folgen. Denn den Eingriff bezahlte die fünffache Mutter mit ihrem Leben.

Um ihren Po in Form zu bringen, entschied sich eine 34-Jährige in England für eine Schönheits-Operation – konkret handelte es sich dabei um das sogenannte Brazilian Butt Lift. Nur wenige Stunden nach dem Eingriff starb die Mutter von fünf Kindern an einer Sepsis. Zwei Personen wurden wegen des Verdachts des Totschlags festgenommen – darunter auch der Chirurg.

Alice wollte sich ihren Po aufspritzen lassen – kurze Zeit später ist sie tot

Beim sogenannten Brazilian Butt Lift wird normalerweise Eigenfett benutzt, um den Po aufzuspritzen. Die Operation dauert mehrere Stunden und findet unter Vollnarkose statt. Es wird aber auch eine günstige Variante angeboten – der Eingriff dauert dabei meist nur eine halbe Stunde. Statt Eigenfett werden dabei auch oft andere Stoffe verwendet.

Der Chirurg hatte keine medizinische Ausbildung

Bei der 34-Jährigen ging der Eingriff komplett schief. Kurz nach der Operation verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch. Nur wenige Stunden später verstarb die Mutter, wie der Mirror berichtet. Die Person, welche die Operation durchgeführt hat, konnte keine medizinische Ausbildung nachweisen.

„Am Montag (23. September) gegen 23.35 Uhr wurde die Polizei vom Rettungsdienst gerufen mit der Meldung, dass es einer Frau nach einem vermuteten kosmetischen Eingriff schlecht ging. Sie wurde in das Gloucestershire Royal Hospital gebracht und starb in den frühen Morgenstunden des Dienstags“, erklärte die Polizei in einem Statement.

Die Kinder von Alice sind zwischen 7 und 15 Jahre alt. Für die Familie sowie Freunde bricht eine Welt zusammen und sammeln Spenden über die Plattform GoFundMe. „Ich hoffe, so viel Geld wie möglich zu sammeln, um Dane, den Partner von Alice, und ihre fünf wunderbaren Kinder in dieser sehr traurigen Zeit zu unterstützen“, heißt es dort.

Das Brazilian Butt Lift ist einer der gefährlichsten Schönheits-Operationen

Das Brazilian Butt Lift gilt als einer der gefährlichsten Schönheits-OPs überhaupt – weltweit gibt es in dem Zusammenhang mit dem Eingriff schon mehr als 3.000 Todesopfer. Der medizinische Zusammenschluss „Save Face“ bat der Familie von Alice Unterstützung an. „Wir haben die Regierung vor neun Monaten gewarnt, dass Todesfälle wahrscheinlich sind, wenn nicht eingegriffen wird“, sagte Direktor Ashton Collins gegenüber MailOnline.