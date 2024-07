Mit diesem Trick landet beim Spiegelei nie wieder Schale in der Pfanne

Das perfekte Ei ist für jeden wohl ein bisschen anders. Das Spiegelei gelingt nicht immer – vor allem dann, wenn Schale in der Pfanne landet. Ein Trick kann jedoch sofort Abhilfe schaffen.

Das Spiegelei gehört für viele zum Frühstück einfach dazu. Jeder kennt es: Man schlägt das Ei auf und kleine Stücke der lästigen Schale splittern in das Spiegelei. Diese bekommt man dann nur noch schwer aus der Pfanne raus. Mit einem simplen Trick landet erst gar keine Schale im Spiegelei.

Mit diesem Trick landet keine Schale im Spiegelei

Normalerweise schlägt man das Ei am Pfannenrand auf. Und dann passiert es: Schale landet auf dem Spiegelei oder das Ei läuft außerhalb der Pfanne am Rand herunter. Dabei geht es deutlich einfacher. Denn mit einem genialen Hack kann das nicht mehr passieren. Statt das Ei am Pfannenrand aufzuschlagen, kann man dieses aus 30 Zentimeter Höhe einfach in die Pfanne fallen lassen. Dabei öffnet sich das Ei und das Eigelb geht dabei nicht kaputt. Und auch die Schale springt nicht in gefühlt tausend Einzelteile – diese bricht entzwei und kann man nämlich einfach ohne Probleme aus der Pfanne nehmen.

Der geniale Trick lässt sich nicht nur bei Spiegeleiern umsetzen. Diesen kann man grundsätzlich auch bei anderen Gerichten anwenden. So beispielsweise auch, wenn einen Kuchen machen will. Denn auch hier kann man das Ei aus rund 30 Zentimetern einfach in die Schüssel fallen lassen, um danach die Masse zu verquirlen – und das ohne Schale.

Und ein weiterer Tipp: Noch besser lässt sich der Hack bei Eiern aus Freilandhaltung anwenden. Denn dadurch, dass die Tiere ein gesünderes Leben führen, ist die Schale deutlich standfester und dicker. Bedeutet: Bei der stärkeren Schale ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese perfekt bricht. Nun fix die Schalenhälften aus der Masse fischen und voilà: Fertig ist das perfekt aufgeschlagene Ei.

Mit dem Trick muss man jedenfalls nie wieder mit den Fingerspitzen oder einem Messer nach Eierschalen suchen und sorgt für weniger Ärger zum Frühstück. Damit gelingt künftig das perfekte Spiegelei am Morgen. Der Trend ging zuletzt in den sozialen Netzwerken viral – zahlreiche User bei TikTok und YouTube haben den Hack getestet und hat auch immer perfekt funktioniert.