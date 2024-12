Mehrere Shows abgesagt: Sorge um Cindy aus Marzahn!

Wie schlecht geht es Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn wirklich? Eigentlich ist der Comedy-Star immer gut gelaunt. Doch nun musste die Entertainerin erneut mehrere Shows absagen.

Cindy aus Marzahn musste im Oktober bereits Auftritte in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) und Chemnitz (Sachsen) absagen. Nun folgen erneut zwei kurzfristige Absagen.

Cindy aus Marzahn sagt mehrere Shows ab

„Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss krankheitsbedingt erneut die Termine in Chemnitz und Rostock absagen. Es bricht mir das Herz, euch noch einmal vertrösten zu müssen“, schrieb die 53-Jährige bei Instagram. Fans, die bereits angereist waren und Hotels gebucht hatten, zeigten sich in den Kommentaren enttäuscht und reagierten wütend. „Man sollte in diesem Beruf wohl besser auf seine Gesundheit achten“, schreibt eine Userin. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Du bist auch nur ein Mensch und keine Maschine.“

Im kommenden Jahr will Cindy aus Marzahn wieder gesund sein und die Auftritte nachholen. Die Shows sollen nun am 5. Januar in Chemnitz und am 6. Januar in Rostock stattfinden. „Die Termine werden mit doppelter Energie nachgeholt“, so die Komikerin. Die gekauften Tickets behalten laut beiden Veranstaltern ihre Gültigkeit.

„Ich bin halt auch einfach übergewichtig, ich bin dick, es ist ja offensichtlich“

Im MDR-„Riverboat“ hatte Cindy aus Marzahn vor einigen Monaten darüber gesprochen, wie anstrengend die Bühnenshows sein können. „Ich bin halt auch einfach übergewichtig, ich bin dick, es ist ja offensichtlich“, so die bekannte Persönlichkeit. Und weiter: „Natürlich müssen wir auf die Bühne gehen und gesund sein. Ich mache zum Beispiel gerne Aquagymnastik, das Training geht wieder los.“