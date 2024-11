„Mädchen, geh‘ arbeiten!“: Entsetzen um Calantha Wollny

Calantha Wollny ist derzeit auf die Hilfe ihrer Fans angewiesen. Doch das soll sich bald ändern. Denn die Wollny-Tochter hat nicht nur ein WG-Zimmer gefunden, sondern spricht auch über einen neuen Job. Bei Instagram sorgt das für hitzige Diskussionen.

Bei Calantha Wollny kehrt keine Ruhe ein. Denn sie hat sich von ihrer Familie abgewandt und ist somit auf sich allein gestellt. In den sozialen Netzwerken hält sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Momentan wohnt die Tochter von Silvia Wollny kostenlos in einer WG. Zudem will die 24-Jährige eine Karriere als Streamerin starten – bei den Fans kommt das alles andere als gut an.

In einer Instagram-Story bat Calantha Wollny ihre Fans um Spenden. Denn schließlich war sie eine Zeit lang obdachlos und hält sich mit Spenden über Wasser. Sie habe aber „jemand mit einem sehr guten Herz“ gefunden, welcher ihr kostenlos ein WG-Zimmer zur Verfügung stellt. Die 24-Jährige lebt also nicht mehr auf der Straße. „Damit habe ich eine gute Zeit lang die Chance, mein Leben besser auf die Reihe zu bekommen“, erklärt die bekannte Persönlichkeit.

Calantha Wollny will wegen ihrer Fans keinen normalen Job annehmen

Und dann spricht sie auch über ihren Traumjob. „Aufgrund der derzeitigen Situation auch von anderen wächst in mir der Gedanke, vielleicht als Streamerin durchzustarten“, so Calantha Wollny. Sie habe Angst, einen normalen Job anzunehmen – das habe auch einen Grund: „Ich habe Angst, dass ich einen Job finde und mir Hater diesen dann kaputtmachen, weil diese mit meinem Chef reden und diesen vielleicht auch noch unter Druck setzen.“

Deshalb hat Calantha Wollny ihre Community gefragt, ob sie als Streamerin durchstarten oder lieber einen regulären Job suchen soll. Dann stellt sie auch noch klar: „Bis ich einen Job habe, werde ich sicherlich so oft ich kann streamen müssen.“ Die Reaktion ihrer Fans fällt eindeutig aus. „Mädchen, geh‘ arbeiten!“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. Die Fans raten ihr, einem ganz normalen Job nachzugehen. Mittlerweile wurden die meisten Kommentare unter dem Beitrag gelöscht.