6 Dinge, die jeder mal im Bett gemacht haben sollte

Sex gehört in einer Beziehung einfach dazu. Doch irgendwann kehrt der Alltag ein und das Liebesspiel kann ziemlich eintönig werden. Deshalb solltest du mit deinem Partner unbedingt einige Experimente im Bett ausprobieren.

Es gibt die Dinge, welche man im Leben einfach mal ausprobieren will – auch in Sachen Sex. Wir alle kennen das Schmusen und verschiedene Stellungen beim Liebesspiel. Eine Sex-To-Do-Liste kann den Geschlechtsverkehr aber aufregender machen und bringt mehr Schwung ins Bett.

Das solltest du im Bett unbedingt ausprobieren

Sexting

Du siehst dein Partner wieder am Wochenende? Dann ist es höchste Zeit, ihm mitzuteilen, was du gerne im Bett machen würdest. Oder hat dich beim letzten Mal etwas besonders heiß gemacht? Dabei solltest du kein Blatt vor den Mund nehmen und sagen, was du für neue Experimente ausprobieren würdest.

Masturbation

Ganz klar: Nicht immer haben beide gleichzeitig Lust auf Sex. Sollte der eine gerade mehr Bock haben, als der andere, kann er vor seinem Partner masturbieren. Dann könnte es sogar sein, dass dein Liebster doch mitmachen will.

Slow-Sex

Es muss nicht immer die schnelle Nummer sein! Probiere es doch einfach mal etwas langsamer – das wird auch „Slow-Sex“ genannt. Lass dich auf deinen Gegenüber ein – es geht darum, nicht sofort zum Höhepunkt zu kommen.

Petting

Petting ist besonders bei Teenagern beliebt. Dabei fummelt man einfach, was das Zeug hält! Ihr lernt den Körper eures Partners noch viel besser kennen. Dabei steigt gleichzeitig das Vertrauen und auch die Zuneigung.

Analverkehr

Für einige ist das Hintertürchen tabu, andere fahren darauf voll ab. Laut einer Umfrage von Amorelie stehen 50 Prozent der Befragten auf die Praktik oder würden diese gerne mal ausprobieren. Sauberkeit und Gleitgel sind dabei ein absolutes Muss!

Dreier

Mal von zwei Männern verwöhnt werden? Das wünschen sich viele Girls! Das Problem: Nicht alle Jungs sind dafür zu haben, denn sie teilen eine Lady ungern mit einem anderen Typen. Im besten Fall sind zwei Typen am Start, welche sich untereinander kennen – so gehen sie weniger ängstlicher an die Sache. Schon gelesen? Das wünscht sich jeder zweite Mann in einer Beziehung