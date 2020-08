Das wünscht sich jeder zweite Mann in einer Beziehung

In einer Studie von Parship wurden mehrere Tausende Männer und Frauen über Dinge rund um das Thema Beziehung befragt. Dabei wünschten sich vor allem Männer eine Sache ganz besonders. Selbst wir konnten das Ergebnis kaum glauben, als wir das gelesen haben.

Studien rund um das Thema Beziehung gibt es sehr viele. Immerhin verändert sich dort immer wieder eine Menge. Alleine Fetische und Vorlieben ändern sich super schnell – und das beeinflusst natürlich auch die Beziehungen. Doch eine Studie von Parship zeigt eine Sache überraschend ehrlich. Jedem zweiten Mann fehlt nämlich eine Sache in der eigenen Beziehung.

Das wünschen sich viele Männer in einer Beziehung

Ein Umstand stört die meisten wirklich am meisten. Und zwar, dass man zusammen weniger allein ist. Viele hätten einfach gern mehr Freizeit oder Zeit für sich allein. So fehlt es 48 Prozent der vergebenen Männer genau daran. Bei Frauen ist der Drang, laut Studie, nicht so groß. Nur 41 Prozent wünschen sich mehr Freiraum. 1042 Menschen in Deutschland zwischen 18 und 65 Jahren wurden befragt. 718 davon leben in einer Partnerschaft. Ganz 57 Prozent verbringen mehr als 70 Prozent ihrer Freizeit zusammen. Bei 32 Prozent sind es sogar mehr als 80 Prozent.

Zeit für Hobbys, Freunde und Familie

Doch trotz, dass wir so viel Zeit mit unserem Partner verbringen, ist es für 73 Prozent in Ordnung, die eigenen Hobbys auch ohne Partner nachzugehen. Für ganze 65 Prozent ist es okay, sich mit der Familie und Freunden ohne den eigenen Partner zu treffen. Habt ihr schon einmal in eurer Beziehung über das Thema ,,Freizeit“ nachgedacht beziehungsweise beredet? Immerhin ist es ein wichtiger Punkt. Sobald man sich zu viel sieht, kann es passieren, dass man sich gegenseitig abstößt und nervt. Wenn man sich wiederum zu wenig sieht, kann es so wirken, als hätte man gar nicht mehr so viel Interesse am Partner. Auf jeden Fall ein super interessantes Thema.