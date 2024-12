„Let’s Dance“ 2024: Das sind die Tänze in der Weihnachtsshow

„Let’s Dance“ lässt die Herzen der Zuschauer pünktlich zu den Feiertagen wieder höher schlagen. Auch in diesem Jahr wird bei RTL wieder der „Christmas Dancing Star“ gekürt.

In der großen Weihnachtsshow wirbeln Dancing Stars Gabriel Kelly und René Casselly mit ihren Tanzpartnerinnen Malika Dzumaev und Kathrin Menzinger über das festlich geschmückte Parkett. Außerdem mit dabei: Tony Bauer mit Anastasia Stan, Evelyn Burdecki mit Vadim Garbuzov, Amira Aly mit Valentin Lusin und Julia Beautx mit Zsolt Sándor Cseke. Der Gruppentanz der Profis wird von weihnachtlichem Gesang von Mark Keller begleitet.

In der Jury sitzt das bekannte „Let’s Dance“ Trio Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Die Moderation übernimmt wie gewohnt das Duo Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Wie auch in der regulären Staffel entscheiden sowohl Jurypunkte als auch ein Live-Zuschauervoting über den Sieg. Wer wird „Christmas Dancing Star“ und wer gewinnt den Geldpreis von 10.000 Euro für einen guten Zweck?

Diese Tänze werden die Tanzpaare aufs Parkett zaubern

Gabriel Kelly & Malika Dzumaev:

Wiener Walzer zu „The Christmas Song“ und Cha Cha Cha zu „Last Christmas“

René Casselly & Kathrin Menzinger:

Jive zu „All I Want For Christmas“ und Contemporary zu „Carol of The Bells“

Tony Bauer & Anastasia Stan:

Charleston zu „Here comes Santa“ und Langsamer Walzer zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Evelyn Burdecki & Vadim Garbuzov:

Contemporary zu „Underneath the Christmas Lights“ und Tango zu „Do They Know It’s Christmas Time“

Amira Aly & Valentin Lusin:

Charleston zu „Hurry Santa“ und Rumba zu „Driving Home For Christmas“

Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

Tango zu „The Power Of Love“ und Quickstep zu „Jingle Bells“

Wer wird „Christmas Dancing Star“?

Darüber hinaus sorgen Gruppentänze der Profi-Tänzer:innen für Weihnachtsstimmung pur. „Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow“ wurde bereits aufgezeichnet, doch die Zuschauer können am 20. Dezember dennoch wie gewohnt live mitbestimmen, wer „Christmas Dancing Star 2024“ wird.

Denn auch im Weihnachts-Special von Deutschlands schönster Tanzshow werden die Jury-Wertungen in ein Ranking umgerechnet, gleiches geschieht mit den Stimmen der Fernsehzuschauer:innen. Das Paar, das in der Kombination beider Rankings die meisten Punkte hat, gewinnt. Durch dieses Ergebnis entscheidet sich, welches aufgezeichnete Ende ausgestrahlt wird.

Die Weihnachtsshow von „Let’s Dance“ zeigt RTL am 20. Dezember 2024 um 20.15 Uhr.