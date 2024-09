Kurz nach ihrem Uni-Abschluss: Leichtathletin Shelby Daniele stirbt mit 23 Jahren!

Traurige Nachrichten aus den USA: Die junge Leichtathletin Shelby Daniele ist am Mittwoch im Alter von nur 23 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch völlig unklar.

Shelby Daniele hatte erst ihren Uni-Abschluss bestanden – nun ist sie im Alter von 23 Jahren verstorben. Das teilte die California Polytechnic State University mit. Die junge Sportlerin hatte ihre ganze Karriere noch vor sich. Bisher gibt es keine Details zur Todesursache.

„Die Cal Poly Leichtathletik hat mit großer Betroffenheit vom kürzlichen Tod der ehemaligen Cal Poly Leichtathletin Shelby Daniele erfahren. Shelby war fünf Jahre lang eine außergewöhnliche Studentin im Cal Poly Leichtathletik-Team. Sie war Mannschaftskapitänin und hält den Schulrekord, aber vor allem war sie eine unglaubliche Teamkollegin und Führungspersönlichkeit“, teilte ihr Leichtathletik-Team der Universität mit.

Weiter erinnert die Uni: „Sie kümmerte sich sehr um die Menschen um sie herum, hatte ein bemerkenswertes Herz und war ein Vorbild für so viele. Shelby war wirklich einzigartig und wird von allen in der Cal Poly-Gemeinschaft sehr vermisst werden. Unser Beileid gilt ihrer Familie und ihren Freunden.“

Emotionaler Post ihrer Schwester bei Instagram

Für ihre Angehörigen ist der Verlust zur nur schwer zu verkraften. „Mein schlimmster Albtraum ist heute Morgen, am 25. September 2024, wahr geworden. Meine Schwester, meine beste Freundin hat die Erde verlassen, um bei Gott zu sein. Zu früh und zu schnell und ich werde nie verstehen, warum, aber sie ist jetzt da, wo sie sein soll. Ich wünschte so sehr, ich hätte den Rest unseres Lebens zusammen verbringen können, aber die Dinge werden jetzt anders sein und wir werden es durchstehen. Du warst das Licht in jedermanns Leben und es ist schwer zu glauben. Ich kann nicht mehr mit dir reden. Ich liebe dich für immer, kleines Mädchen“, schreibt ihre Schwester Jessica Reichman bei Instagram.

Zahlreiche Fans und Weggefährten trauern um das Sporttalent. „Sie war Mentorin für so viele Sportler. Sie hat ihnen in schwierigen Zeiten Mut gemacht. Nach ihrem Abschluss nahm sie sich die Zeit, alle Trainer und Sportler zu besuchen und Hallo zu sagen“, erklärte ihr High-School-Trainer Brian Weaver gegenüber dem NBC-Sender KSEE.