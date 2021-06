Kino-Hammer: Conjuring 3 schon bald überall zu sehen!

Durch das Coronavirus wurden seit letztem Jahr zahlreiche Filme und Serien verschoben. Doch nun gibt es auch endlich mal wieder positive Nachrichten. Die Horrorfilmeserie ,,The Conjurung“ bekommt einen dritten Teil – und der kommt schon sehr bald in die Kinos.

Wie lange hat man auf die Neuigkeit gewartet, dass mal wieder ein echter Kracher auf der Leinwand flimmert und man dabei im Kino sitzen darf? Schon sehr bald wird es soweit sein. Ein neuer Horrorfilm, der schon sehnsüchtig erwartet wurde, kommt nämlich jetzt in die Kinos. Wann und wo du ihn sehen kannst, erfährst du hier.

Hohe Erwartungen an ,,Conjuring 3″

Der Horrorfilm ,,Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ ist nicht nur ein fiktiver Horrorfilm, bei dem alles frei erfunden ist. Das Drehbuch wurde durch eine wahre Begebenheit inspiriert und verspricht schon jetzt einen sehr spannenden Film. Doch an Story wollen wir natürlich nicht spoilern. Falls du dich dennoch etwas teasen willst, dann kannst du dir den Trailer auf YouTube anschauen. Falls du aber komplett ahnungslos in den Film gehst, dann können wir den Film auch kurz in einem Satz für dich einschätzen. Wir sagen mal so. Das Warten über fünf Jahre auf den dritten Teil hat sich echt gelohnt.

Ab wann kann man den Film sehen?

Am 1. Juli ist es endlich soweit, denn ab diesem Tag, wird wieder gelockert. Darunter fallen dann auch die Kinos, falls sie in deiner Stadt bis dahin nicht eh schon offen sind. In manchen Städten kann man den Film nämlich sogar schon eher sehen. In Berlin, Stuttgart, Köln, München und Nürnberg kann man ,,Conjuring 3″ sogar schon ab 17. Juni sehen. In Hamburg dann genau eine Woche später. Ein perfekteren Start kann man sich also als Kinofan gar nicht wünschen. Dann gibt es endlich wieder Popcorn, Cola und einen spannenden Horrorfilm.