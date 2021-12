Kevin – Allein zu Haus: Wo steht die Villa? Hier ist der Drehort!

Was muss man zu jeder Weihnachtszeit gesehen haben? Richtig! „Kevin – Allein zu Haus“. Der Film zählt zu einer DER Klassiker in der besinnlichen Zeit. Doch wie wäre es eigentlich, wenn man nicht nur den Film sieht, sondern einmal so richtig in die Rolle von Kevin rein zu schlüpft? Das ist jetzt möglich. Das Haus, wo der Film gedreht wurde, ist nämlich jetzt als Airbnb buchbar.

Es ist schon irgendwie magisch, einen Drehort aus einer bekannten Serie oder einem Film mal in echt zu sehen. Vor allem wenn es von einem Film ist, den man auf der ganzen Welt kennt. Das hat etwas ganz Besonderes. Und nun gibt es ein echt krasses Angebot. Man kann nämlich in der berühmten Villa von „Kevin – Allein zu Haus“ übernachten.

Villa aus „Kevin – Allein zu Haus“ buchbar

Wenn du ernste Absichten hast, das Haus zu buchen, dann musst du sehr schnell sein. Seit dem 07. Dezember 20 Uhr ist das Haus über Airbnb buchbar. Natürlich wird es Tausende Interessenten geben. Damit man der Nachfrage etwas gerecht wird, darf man pro Buchung nur eine Nacht in dem riesigen Haus bleiben. Im Haus selbst ist alles weihnachtlich geschmückt. Zudem gibt es viele Bilder und Erinnerungsstücke der McCallisters im Haus. Doch es gibt noch ein weiteres Highlight.

Die Adresse des Hauses

Wenn du ein riesiger Fan der Filmreihe bist, dann ist es schon echt Hammer, einfach nur dort zu schlafen, wo die Filme gedreht wurden. Doch es kommt noch besser. Der Gastgeber ist nämlich niemand Geringeres als Devin Ratray. Er spielte den bösen älteren Bruder von Kevin. Genauer gesagt Buzz McCallister. Er wird also vor Ort sein, wenn man das Haus bucht. Tiefer kann man in die Filmreihe gar nicht mehr eintauchen. Dort kann man sogar übernachten – einzige Bedingung: Keine Partys und Veranstaltungen. Eigentlich ist die Filmloaction nicht für die Öffentlichkeit zugänglich – in diesem Jahr machen die Besitzer eine Ausnahme. Das berühmte Gebäude steht in der 671 Lincoln Avenue, Winnetka. Schon gelesen? Kevin – Allein in New York: HIER sind die Drehorte!