Doch nicht mehr: Serie über Tiger King gecancelt!

Die Geschichte um den Wildkatzenkönig ist super spannend und fesselnd. Nicht umsonst hat die Doku über den Tiger King Joe Exotic auf Netflix so einen Hype bekommen. Mittlerweile sitzt er zwar im Gefängnis, doch das macht die Sache für viele Fans nur noch spannender. Die ganze Sache sollte eigentlich verfilmt werden – nun wurde die Serie abgesagt.

Joe Exotic schaffte es zur traurigen Berühmtheit. Nicht seine Wildkatzen machten ihn weltweit so bekannt, sondern die Netflix-Doku, welche sein exzentrisches Weltbild zeigt. Mittlerweile sitzt er wegen der Erteilung eines Auftragsmordes im Gefängnis. Doch Hollywood plante eine Serie über ihn und seinen Zoo – bis jetzt!

Das ist Joe Exotic alias Tiger King

Es geht um Liebe, Macht, Wildkatzen und der großen Idee von einem riesigen Zoo. Doch Tiger King hatte sich die Zähne an Carole Baskin ausgebissen. Sie ist die Vorsitzende der ,,Big Cat Rescue“-Organisation und unterstellte Joe Exotic immer wieder Tierquälerei. So hatte Joe Exotic immer wieder Probleme seinen Park zu betreiben, da ihn immer wieder Organisationen oder Behörden einen Strich durch seine Pläne machten. Es schaukelte sich so sehr auf, dass der Tiger King einen Auftragsmord mit Freunden plante. Das blieb nicht ungestraft. Nun sitzt er für 22 Jahre im Gefängnis.

Serie mit Nicolas Cage wurde abgesagt

So viele Fans auf der ganzen Welt freuten sich auf dieses Projekt. Nicolas Cage sollte Zoobesitzer Joe Exotic verkörpern. Doch dieser Traum ist nun geplatzt. Die Serie wäre von Amazon produziert worden. ,,Ich habe zwei exzellente Drehbücher gelesen, aber ich denke, das Amazon sie für veraltet hält, da es so lang gedauert hat, sie fertigzustellen. Sie hielten das Material anfangs für einen Glücksgriff, aber der richtige Zeitpunkt ist jetzt vorbei und nun nicht mehr relevant", sagte der Schauspieler gegenüber Variety. Ein Sprecher von Amazon bestätigte die Aussage in der HuffPost.