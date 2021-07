Netflix: Da sind die neuen Serien und Filme im Juli 2021

Der Juli 2021 auf Netflix bietet Gänsehautgarantie für Gruselfans und hält viele deutsche Produktionen bereit. Der spektakuläre Horror-Thriller „Blood Red Sky“ ist ab dem 23. Juli nur auf Netflix zu sehen. Zudem starten wieder zahlreiche Serien sowie weitere Filme. KUKKSI gibt einen Überblick, was auf dem Streamingdienst in diesem Monat startet.

Das Warten hat sich gelohnt, denn gleich zwei deutsche Serien Hits feiern im Juli ihr Comeback. Am 27. Juli startet die dritte Staffel der erfolgreichsten deutschen Young Adult-Serie How to Sell Drugs Online (Fast). Dabei steht Moritz plötzlich ganz allein da und versucht verzweifelt, sich als CEO von MyDrugs zu behaupten. Doch als sich Lennys Gesundheitszustand plötzlich verschlechtert und er Moritz‘ Hilfe braucht, kommen die beiden besten Freunde (und Dan) für einen letzten Job wieder zusammen – mit explosiven Folgen.

Bereits am 9. Juli geht es bei Biohackers weiter. Nach dem nervenzerreißenden Ende von Staffel 1 startet die neue Staffel mit einem Blackout: Mia kommt nach ihrer Entführung, ohne jegliche Erinnerung an die Geschehnisse der letzten Monate zu sich. Sie findet eine mysteriöse Nachricht, die sie sich selbst hinterlassen hat und realisiert, dass ihr Leben in akuter Gefahr ist.

Das zeigt Netflix im Juli 2021

1. Juli 2021

Young Royals – NETFLIX SERIE

Generation 56k – NETFLIX SERIE

Dynasty Warriors – NETFLIX FILM

Mobile Suit Gundam Hathaway – NETFLIX ANIME FILM

Hörbar – NETFLIX DOKUMENTATION

2. Juli 2021

Fear Street Trilogie – Teil 1: 1994 – NETFLIX FILM

Haseen Dillruba – Herzergreifend schön – NETFLIX FILM

The 8th Night – NETFLIX FILM

Sterbliche: Staffel 2 – NETFLIX SERIE

Big Timber – NETFLIX SERIE

4. Juli 2021

Mine – NETFLIX SERIE

We the People – NETFLIX KIDS & FAMILY

6. Juli 2021

I Think You Should Leave with Tim Robinson: Staffel 2 – NETFLIX COMEDY SPECIAL

7. Juli 2021

Major Grom: Der Pestdoktor – NETFLIX FILM

Cat People – NETFLIX DOKUMENTATION

Hunde: Staffel 2 – NETFLIX DOKUMENTATION

8. Juli 2021

Elize Matsunaga: Es war einmal Mord– NETFLIX DOKUMENTATION

Resident Evil: Infinite Darkness – NETFLIX ANIME

9. Juli 2021

Biohackers: Staffel 2– NETFLIX SERIE

Atypical: Staffel 4 – NETFLIX SERIE

Virgin River: Staffel 3 – NETFLIX SERIE

Die Köchin von Castamar – NETFLIX SERIE

Im Sumpf 1997 – NETFLIX SERIE

Fear Street Trilogie – Teil 2: 1978 – NETFLIX FILM

Der letzte Sommer – NETFLIX FILM

Wie ich ein Superheld wurde – NETFLIX FILM

Lee Su-geun: The Sense Coach – NETFLIX COMEDY SPECIAL

The Water Man – NETFLIX KIDS & FAMILY

13. Juli 2021

Ridley Jones – NETFLIX KIDS & FAMILY

14. Juli 2021

My Unorthodox Life – NETFLIX SERIE

A Classic Horror Story – NETFLIX FILM

Leitfaden für die perfekte Familie – NETFLIX FILM

Red Privada: Wer hat Manuel Buendía umgebracht? – NETFLIX DOKUMENTATION

Unglaubliche Diebstähle – NETFLIX DOKUMENTATION

15. Juli 2021

Noch nie in meinem Leben …: Staffel 2 – NETFLIX SERIE

Passt perfekt! – NETFLIX FILM

My Amanda – NETFLIX FILM

Emicida: AmarElo – Live in São Paulo – NETFLIX DOKUMENTATION

BEASTARS: Staffel 2 – NETFLIX ANIME

16. Juli 2021

Fear Street Trilogie – Teil 3: 1666 – NETFLIX FILM

Deep – NETFLIX FILM

Explained: Staffel 3 – NETFLIX DOKUMENTATION

Johnny Test – NETFLIX KIDS & FAMILY

21. Juli 2021

Finger weg! (Brasilien) Teil 1 – NETFLIX SERIE

Sexy Beasts – NETFLIX SERIE

Trolljäger: Das Erwachen der Titanen – NETFLIX KIDS & FAMILY

22. Juli 2021

Words Bubble Up Like Soda Pop – NETFLIX ANIME

23. Juli 2021

Blood Red Sky – NETFLIX FILM

Eine Handvoll Worte – NETFLIX FILM

Kingdom: Ashin of the North – NETFLIX FILM

Sky Rojo: Staffel 2 – NETFLIX SERIE

Masters of the Universe: Revelation – NETFLIX SERIE

Filme – Das waren unsere Kinojahre: Staffel 2 – NETFLIX DOKUMENTATION

A Second Chance: Rivals! – NETFLIX KIDS & FAMILY

27. Juli 2021

How to Sell Drugs Online (Fast): Staffel 3 – NETFLIX SERIE

Racket Boys – NETFLIX SERIE

Mighty Express: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

28. Juli 2021

Finger weg! (Brasilien) Teil 2 – NETFLIX SERIE

The Snitch Cartel: Origins – NETFLIX SERIE

Tattoo Redo – NETFLIX SERIE

Bartkowiak – NETFLIX FILM

29. Juli 2021

Resort to Love – NETFLIX FILM

Transformers: War for Cybertron: Eine neue Welt – NETFLIX ANIME

30. Juli 2021

Outer Banks: Staffel 2 – NETFLIX SERIE

The Last Mercenary – NETFLIX FILM

Mythos und Mogul: John DeLorean – NETFLIX DOKUMENTATION

Centaurworld – NETFLIX KIDS & FAMILY

DEMNÄCHST VERFÜGBAR

Feels Like Ishq – NETFLIX SERIE