Japan-Trick verhindert Kleckern beim Burger-Essen

Burger sind total lecker – aber auch ein kompliziertes Gericht. Ob im Gesicht oder auf dem Teller – meist hinterlässt man dabei ein Schlachtfeld. Mit dem Japan-Trick kann man genau das aber verhindern.

Man beißt genussvoll in den Burger und schon wenige Augenblicke später ist es passiert: Der halbe Belag rutscht raus oder man bekleckert sich mit Ketchup oder Mayonnaise. Ein frisch gebratener Burger ist ein echter Genuss – ihn zu essen, kann dafür ziemlich anstrengend sein. Mit einem Trick ist das aber ein Kinderspiel.

So funktioniert der Japan-Trick beim Burger-Essen

Die meisten Burger sind zu groß, um diese mit einer Hand zu essen. Zwei Hände sind aber oft auch nicht die Lösung, denn der Belag fällt meist dennoch aus dem Burger. Wissenschaftler haben deshalb den sogenannten Japan-Trick erfunden. Demnach soll man die Daumen und die kleinen Finger an den Boden des Burgers halten. In gleichem Abstand hält man die Oberfläche des Burgers mit den anderen Fingern. Mit den Ringfingern kann man eine Art Sperre für das Pattie bilden – das funktioniert aber nur, wenn man große Hände hat. Wichtig dabei: Man sollte den Burger nicht zu festhalten, denn sonst wird der Belag oder die Sauce rausgedrückt.

Ein weiterer Trick: Den Burger einfach umdrehen

Laut den Experten gibt es noch einen weiteren Trick – und dieser ist ziemlich simpel. Den Burger kann man einfach umdrehen – die Oberfläche ist also jetzt der Boden. Diese Methode hat einige Vorteile: Die Oberfläche ist viel dicker und weicht demnach nicht so schnell durch. Wird der Burger so zusammengedrückt, verteilt sich der Druck besser – denn das Fleisch ist sehr fest. Ein weiterer Aspekt: Wird der Burger umgedreht, verteilen sich die einzelnen Bestandteile und kommen mit den Nerven in Berührung.

Auch diese Methode bietet sich an

Sollte keiner der Tricks infrage kommen, gibt es noch eine weitere Möglichkeit – und zwar den Burger mit Messer und Gabel essen. Das geht aber natürlich nur, wenn man diesen zu Hause oder direkt in einem Burger-Restaurant verspeist – unterwegs bietet sich diese Methode eher weniger an. Übrigens: Da der Burger meist deutlich größer ist als der Mund, empfehlen Zahnärzte laut dem Stern, die Kaumuskulatur etwas zu trainieren. Vor dem Essen sollte man den Mund einfach aufmachen und wieder schließen – danach kann es auch schon losgehen mit dem Burger. Schon gelesen? Mit diesem Eiswürfel-Trick schmeckt jeder Burger besser