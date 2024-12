Jānis Timma: Basketball-Star mit 32 tot aufgefunden!

Die Basketballwelt steht unter Schock! Der lettische Basketballstar Jānis Timma wurde tot am Eingang eines Wohnhauses in Moskau aufgefunden.

Jānis Timma spielte für die lettische Basketball-Nationalmannschaft. Nun ist der Sportler im Alter von nur 32 Jahren verstorben. Die eintreffenden Rettungskräfte haben am Dienstagmorgen gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS die traurige Todesnachricht bestätigt.

Riesige Trauer um Basketball-Talent Jānis Timma

Der lettische Basketballverband bestätigte ebenfalls den Tod und schrieb auf der Plattform X: „Herzliches Beileid an die Lieben! Timma hat in seiner Karriere lettische Jugendnationalmannschaften vertreten und 2010 als Teil der U18-Mannschaft die Bronzemedaille der Junioren-Europameisterschaft gewonnen. Von 2013 bis 2024 bestritt er 68 Spiele als Teil der lettischen Nationalmannschaft, erzielte dabei 584 Punkte und nahm an der Endrunde der Europameisterschaft und Olympia-Qualifikationsturnieren teil.“

Auch seine Ex-Vereine bekundeten ihr Beileid. So schrieb das Team von Olympiakos Piräus auf X: „Wir sind alle schockiert und traurig, als wir die tragische Nachricht erfahren haben, dass unser ehemaliger Spieler Janis Timma im Alter von 32 Jahren verstorben ist. Wir werden ihn wegen seines guten Herzens und seines Lächelns immer in Erinnerung behalten.“

32 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Latvijas vīriešu basketbola valstvienības spēlētājs Jānis Timma. Vidziļākā līdzjūtība tuviniekiem! Timma savā karjerā pārstāvējis Latvijas jaunatnes izlases, U18 komandas sastāvā 2010. gadā izcīnījis Eiropas junioru čempionāta bronzas… pic.twitter.com/KEp0ATdjac — Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) December 17, 2024

„Unsere ganze Unterstützung gilt der Familie und den Freunden von Janis Timma“, schrieb auch der spanische Klub Saski Baskonia. „Die menschliche Verbindung ist der Grundstein unserer geistigen Gesundheit. Bitte passt aufeinander auf“, meldete sich auch sein LAndsmann Kristaps Porzingis im Netz.

Die Todesursache ist bisher nicht bekannt, allerdings soll der Fall als Selbstmord eingestuft worden sein. Laut Medienberichten wurde neben Timmas leblosen Körper sein Handy gefunden, auf dem sich angeblich eine Nachricht an seine Ex-Frau Anna Sedokova befand. Die Trennung von der ukrainischen Sängerin hatte ihn stark mitgenommen. Im Jahr 2008 begann er seine Karriere als Nachwuchstalent des ASK Riga.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.