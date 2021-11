How I Met Your Mother: Das macht Josh Radnor alias Ted Mosby heute

Es kommt einen fast vor, als wäre es gestern gewesen. Doch das Finale von „How I Met Your Mother“ ist bereits schon sieben Jahre alt. Josh Radnor spielte dabei die zentrale Figur der Serie und machte sie erst so richtig gut. Doch was macht der Sitcom-König eigentlich heute?

Der US-amerikanische Schauspieler und Musiker Josh Radnor hatte schon immer viele Rollen in Serien. Das sieht man auch an seiner bisherigen Karriere. Da sind nämlich einige Sitcoms zu finden. „How I Met Your Mother“ war zweifelsfrei einer seiner größten Rollen. Doch was hat er eigentlich seit dem Ende von HIMYM gemacht?

Das ist Josh Radnor

Der Schauspieler Josh Radnor wurde am 29. Juli im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio geboren. Genauer gesagt in Columbus. Sein Vater ist der bekannte Rechtsanwalt Alan Radnor. Der spätere Serienheld war kein Einzelkind und wuchs mit seinen beiden Schwestern Melanie und Joanna auf. Josh Radnor lebte in der Vorstadt von Columbus in Bexley und besuchte dort auch die High School und das College. Danach besuchte er sogar noch die jüdisch-orthodoxe Schule Columbus Torah Academy, wo er im Geiste des konservativen Judentums erzogen wurde. Zurzeit lebt er in Los Angeles. Seit 2013 ist die Trennung von seiner Freundin Julia Jones bekannt.

Das macht der Schauspieler seit HIMYM

Josh Radnor machte auch nach seinem großen Durchbruch mit HIMYM keine Pause und blieb weiterhin der Bühne treu. So gründete er 2016 mit dem australischen Sänger Ben Lee eine Band namens „Radnor & Lee", wo der Schauspieler die Rolle des Sängers eingenommen hat. Doch nicht nur mit der Musik läuft es bei ihm gut. Nachdem „How I Met Your Mother" vorbei war, spielte er noch in einigen anderen Filmen und Serien. So sah man ihn in „Mercy Street", „Social Animals", „Rise", „Grey's Anatomy" und „Hunters".