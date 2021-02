The Big Bang Theory: Sind die Darsteller wirklich so klug?

In der Sitcom ,,The Big Bang Theory” geht es um Genies und Wissenschaftler, die immer wieder in sehr komische Situationen kommen – und das ist echt witzig und unterhaltsam. Aber sind die Schauspieler auch in der Realität genauso intelligent wie in der Serie?

Die beiden Physiker Dr. Leonard Leakey Hofstadter und Dr. Sheldon Cooper arbeiten im selben Institut und teilen sogar eine gemeinsame Wohnung. Beruflich scheint es bei den beiden also zu laufen. Doch wenn es um soziale Kontakte geht, dann sind die beiden blutige Amateure. Aber sind die Darsteller auch in der Wirklichkeit so intelligent?

Sind die Wissenschaftler wirklich so klug?

In der Serie geben die Nerds sehr gern ihr Wissen wieder und prahlen regelrecht damit. Doch wenn du wirklich davon ausgehst, dass die Darsteller auch in Wirklichkeit so einen akademischen Weg abgeschlossen haben, dann müssen wir dich leider enttäuschen. Johnny Galeckie, Kunal Nayyar, Jim Parsons und Kaley Cuoco haben nicht diese Ahnung, die so sehr gern in der Serie ,,The Big Bang Theory” verkörpern. „Wir sagen nur das, was auf dem Blatt steht und geben unser Bestes, um es durchzukriegen”, verriet die ,,Penny”-Darstellerin Kaley Cuoco. Es gibt nur eine Schauspielerin, die es auch in der Realität richtig drauf hat.

Diese Schauspielerin glänzt nicht nur in der Serie

Doch nicht jeder ist ein Laie, wenn es um die Wissenschaft in Physik, Biologie oder Chemie geht. Die Schauspielerin Mayim Bialik verkörpert die Neurobiologin ,,Amy" und das ist nicht nur ihre Rolle in der Sitcom. Sie hat nämlich tatsächlich studiert, und zwar an der University of California. Im Jahr 2007 machte sie dort ihren Doktor in Neurowissenschaften. Sie hat es also nicht nur in ,,The Big Bang Theory" drauf, sondern hat eine echte Ahnung, wovon sie da redet. Doch leider ist sie dabei die Einzige in der Serie.