How I Met Your Father: Das ist der größte Unterschied zu HIMYM!

Dass es die Serie „How I Met Your Father“ geben wird und es auch im „How I Met Your Mother“-Universum spielen wird, ist keine Neuigkeit mehr. Es gibt zwar noch keinen genauen Starttermin, doch man rechnet schon jetzt mit dem Serienstart in 2022. Nun hat sogar ein Schauspieler ein Teil der Story verraten.

Die Serie ,,How I Met Your Mother“ war ein voller Erfolg. Genau deshalb soll es nun auch eine Spinoff-Serie geben im gleichen Universum geben. Die Schauspielerin Hilary Duff hat nun in einem Interview brisante News verraten. Sie hat nämlich das Grundgerüst der Handlung verraten – und die soll ganz anders sein als bei HIMYM.

HIMYM und HIMYF im gleichen Universum!

Seit der Ankündigung haben Fans spekuliert, ob die beiden Serien wirklich im gleichen Universum spielen oder vielleicht komplett unterschiedlich sind. Hilary Duff, welche die Hauptrolle alias ,,Sophie“ in ,,How I Met Your Father“ übernehmen soll, hat nun interessante Details in einem Gespräch, in der Jess Cagle Show vom Satellitenradio-Anbieter SiriusXM verraten. ,,Ich will nicht alles jetzt schon verraten, und es wird auch noch ein bisschen an den Drehbüchern gearbeitet. Aber die beiden Serien sind verbunden und hoffentlich gibt es ein paar spaßige Gastauftritte vom Original-Cast“, so die Beauty.

Wichtiger Unterschied in HIMYF zu HIMYM

Doch das ist nicht die einzige interessante Sache. Während man in ,,How I Met Yout Mother" bei jeder Frau rätselte, ob das nun die Mutter von Teds Kindern ist, wird die Handlung bei HIMYF laut Duff etwas anders sein. Von Anfang an gebe es nämlich drei potenzielle Väter. ,,Es gibt tolle Figuren und ich darf wieder eine Familie am Set, eine TV-Familie haben. Es gibt so viele Gelegenheiten für Liebesgeschichten in dieser Serie, denn es gibt Sophie (Duffs Figur) und dann gibt es noch drei Kerle. Wir beschäftigen uns also ausführlich mit der Frage, welcher von diesen drei denn nun der Vater ist", so die 33-Jährige.