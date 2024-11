„Hartz und herzlich“: Valeska fordert ihre Kinder aus dem Heim zurück

Eine Mutter aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ will ihre Kinder aus dem Heim zurückholen und die Familie wieder vereinen. Dafür hat die Protagonistin bereits einen Plan.

In Trier-West wohnt Valeska mit ihren Kindern, der zehnjährigen Mia und dem achtjährigen Luca. 19 Monate haben ihre Kinder in einer Wohngruppe des Jugendamtes gelebt, da die Alleinerziehende nach der Trennung von ihrem Partner mit der Erziehung überfordert war. Nun will die 31-Jährige die Kinder aus dem Heim zurückholen.

Valeska war mit der Erziehung überfordert – jetzt will sie ihre Kinder aus dem Heim holen

Seit einiger Zeit befinden sich die Kinder von Valeska in einem Heim. Nun möchte die Protagonistin ihre Kinder wieder zu sich holen. Tochter Mia (10) und Sohn Luca (8) leben in einer Einrichtung des Jugendamts. Denn mit der Erziehung war die 31-Jährige damals komplett überfordert, nachdem sie von ihrem Partner verlassen wurde.

In der Zwischenzeit hat sich für Valeska einiges verändert und blickt nun optimistisch in die Zukunft. Dafür hat die 31-Jährige auch einen Plan. „Vorher war immer mein Denken, von heute auf morgen: Ich will die sofort haben, von jetzt auf gleich. Und diesmal habe ich gedacht: Ich will erstmal meine Ziele, die ich im Moment habe […] erstmal erledigen“, sagt Valeska in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“.

Bevor ihre Kinder zurückkehren, will die 31-Jährige in die Arbeitswelt zurückkehren – hinter dem Plan stehen auch die Behörden. „Wir sind jetzt schon in der Rückführung drin. Das heißt, meine Kinder dürfen öfter nach Hause. Zwei komplette Wochenenden im Monat plus komplett die Ferien immer“, sagt Valeska in der RTLZWEI-Sendung.

Valeska hatte eine Drogenvergangenheit hinter sich

„Dann wird nochmal ein Gespräch stattfinden, mit den Kindern zusammen, wo meine Kinder dann gesagt bekommen, dass sie am ersten Tag von den Sommerferien dann heim dürfen“, verrät Valeska weiter. Einen Haken hat der Plan jedoch: Die 31-Jährige hatte eine heftige Drogenvergangenheit hinter sich und muss nun ein Gutachten ablegen. Denn nur so wird sie für den Führerschein zugelassen. Eine Finanzierung vom Jobcenter wird Valeska dafür wohl nicht bekommen.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Trier zeigt RTLZWEI immer dienstags um 20.15 Uhr.