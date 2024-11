„Hartz und herzlich“-Regina kommt mit Haushalt nicht klar: Trotz Geldmangel soll Putzfrau her

Regina aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ kommt mit ihrem Haushalt nicht mehr klar. Denn nach einem Herzinfarkt ist die Rentnerin körperlich eingeschränkt. Trotz Geldnöten soll nun eine Putzfrau her.

Die hygienischen Zustände in der Wohnung von Regina sind katastrophal. Die 71-Jährige kann nicht den Dreck von sich und Terrier Micky beseitigen. Auch Freundin Bärbel, welche Regina regelmäßig unterstützt, hat Bedenken: „Mir tut der Hund leid.“ Schon länger hat Regina mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen. Denn nach einem Herzinfarkt ist die Rentnerin körperlich eingeschränkt – und kann deshalb nicht mehr ihre Wohnung putzen.

Regina hat nicht nur mit der Gesundheit und ihrer Wohnung große Probleme, sondern auch mit den Nachbarn. „Solche Hirnis haben mir zwei Eier an die Fensterscheibe geknallt. Da kann man mal sehen, was es hier für Leute gibt“, sagt Regina in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Die Sauerei kann Regina nicht selbst entfernen und will sich deshalb Hilfe suchen.

„Ich suche jemanden, der alle 14-Tage mal die Wohnung mal saubermacht“

Die 71-Jährige hat zudem finanzielle Probleme und es kommen immer wieder neue Schulden hinzu – dennoch soll jetzt eine Putzfrau her. „Ich suche jemanden, der alle 14-Tage mal die Wohnung mal saubermacht, weil ich das eben nicht mehr kann“, erklärt die Protagonistin. Die Reinigungskraft kann Regina nicht bezahlen – deshalb soll es ein freundschaftliches Verhältnis geben: „Ich würde ja auch mithelfen, aber ich kann eben nicht die ganze Wohnung allein saubermachen.“

Bärbel hat ihre Hilfe bereits angeboten, denn schließlich war sie damals als Reinigungskraft tätig – das Angebot möchte Regina auch annehmen. Erst kürzlich hatte Bärbel mit Glasreiniger den größten Schmutz in der Wohnung entfernt. Die Zuschauer machen sich nicht nur Sorgen um Regina, sondern auch um ihren Hund. „Holt ihren Hund da raus! Das geht gar nicht!“ oder „Mir tut der Hund extrem leid“, schreiben User in den sozialen Netzwerken.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18:5 Uhr.