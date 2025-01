„Hartz und herzlich“: Kim (20) erwartet drittes Baby – „Alle meine Kinder haben meine Lippen“

Martin und seine Freundin aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ erwarten ihr erstes Baby – für die 20-Jährige ist es jedoch schon das dritte Kind. Bei der Erstausstattung herrscht bei dem Paar noch Unklarheit.

Martin und seine Freundin Kim erwarten in rund vier Monaten ihr erstes gemeinsames Baby. Er weiß noch nicht, was auf ihm zukommt – geübter ist seine Freundin. Denn für die 20-Jährige ist es bereits das dritte Baby.

Stolz schauen die beiden die Erstausstattung durch, die sie schon gekauft haben. Aber einiges fehlt noch auf der Liste. Was genau das ist, darüber ist das junge Paar allerdings geteilter Meinung. Und auch die Aufgabenverteilung als Eltern ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht allerdings, dass auch Martin und Kim einen Schritt nach dem anderen gehen müssen. Erst kommt die Geburt, dann alles andere.

„Das ist total süß, da sieht man deine Nase und meine Lippen“

Kim überraschte Martin mit einem Ultraschallbild und verkündete so ihre Schwangerschaft. „Das ist total süß, da sieht man deine Nase und meine Lippen“, sagt Kim. „Bei den Lippen bin ich mir sicher, weil alle meine Kinder haben meine Lippen. Und ich hoffe, er kriegt meine Augen“, so die Hauptschülerin weiter.

Da die 20-Jährige bereits zwei Kinder auf die Welt gebracht hat, benötigt sie „keinen Vorbereitungskurs mehr, das wird auch so klappen.“ Die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ stellt jedoch auch klar: „Alle meine Kinder haben meinen Nachnamen. Das wäre für mich komisch, wenn eines den nicht hat. Und wenn wir irgendwann heiraten, bekommt er ja deinen Namen.“

Martins Eltern Kathrin und Elvis freuen sich auf den Nachwuchs – sind aber auch froh, dass ihr Sohn die Ausbildung zum Verkäufer bestanden hat. Sein Lehrbetrieb will ihn jedoch nicht übernehmen – nun will er bei einer größeren Supermarktkette anheuern. Einen Haken gibt es aber dennoch: Der Lehrvertrag läuft noch vier Wochen – jedoch will ihn sein Betrieb nicht mehr entlohnen. „Wenn sie sagen, du brauchst die letzten vier Wochen nicht mehr kommen, müssten sie dir den Monat noch bezahlen, weil es ja deren Problem ist, ob sie dich kommen lassen oder nicht“, mein Vater Elvis.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.