Frosch-Stellung: Das ist an der Sex-Position besonders!

Langeweile im Bett? Dann sollte man einen Blick ins Kamasutra werfen. Für Paare, welche Abwechslung suchen, wäre die Frosch-Stellung ein Abenteuer. Wir verraten, warum die Position besonders ist.

Die insgesamt sieben Bücher des Kamasutra sind Jahrtausende alt und gehören zur traditionell indischen Lehre der Erotik. Heute profitieren zahlreiche Paare von den Sex-Stellungen aus dem Kamasutra. Nicht wenige Stellungen haben lustigerweise Tiernamen. Animalisch wird es auch für alle, die den Frosch im Bett ausprobieren. Bei einigen Positionen sind Verrenkungen vorprogrammiert – andere sind dagegen sehr simpel und sorgen dennoch für ein Feuerwerk der Gefühle. Dazu zählt auch die Frosch-Stellung.

So funktioniert die Frosch-Stellung

Es handelt sich dabei um keine Stellung von hinten, sondern im Sitzen. Bei der Frosch-Position sitzt der Mann auf der Kante eines Bettes oder der Couch – auch ein Stuhl eignet sich dafür. Die Füße des Partners sind dabei auf dem Boden. Anschließend setzt sich die Frau auf seinen Schoß – allerdings nicht mit ihrem Gesicht in seine Richtung, sondern genau andersherum. Ihre Füße stellt sie dabei ebenfalls auf dem Boden ab – so hat die Frau den besten Halt. Danach kann der Mann in sie eindringen.

Das ist an der Position besonders

Die Sex-Stellung aus dem Kamasutra ist nicht schwierig und sehr einfach umzusetzen. Das bedeutet aber nicht, dass die Frosch-Position langweilig wäre – ganz im Gegenteil: Der Eindringwinkel ist ein besonderer und durch das tiefe Eindringen kann der G-Punkt der Frau stimuliert werden. Die Frau kann dabei entscheiden, wie weit sie den Penis des Partners in sich aufnimmt. Zudem kann sie den Ton angegeben – der Mann kann dabei einfach nur genießen. Besonders für Männer mit einem kleinen Penis ist die Position sehr gut geeignet. Ein weiterer Vorteil: Mit seinen freien Händen kann er zeitgleich die erogenen Zonen seiner Partnerin verwöhnen. Bei dieser Position kommen beide auf ihre Kosten und ist die beste Voraussetzung für einen Orgasmus.