Kuh-Stellung: So heiß ist die Sex-Position!

Bei der „Begegnung mit einer Kuh“ handelt es sich um eine Sex-Stellung, welche sehr reizvoll ist, aber gleichzeitig auch nicht allzu anstrengend ist. Die Kuh-Stellung stimuliert die Frau auf eine ganz besondere Weise.

Die Sex-Position „Die Begegnung mit einer Kuh“ wird auch als „Stehende Kuh-Stellung“ bezeichnet. Zugegeben: Der Name der Stellung wirkt etwas gewöhnungsbedürftig. Dennoch sollte man der Sex-Stellung aus dem Kamasutra eine Chance geben. Denn diese verspricht sehr intensive Orgasmen und es kann ziemlich heiß hergehen.

So funktioniert die Kuh-Stellung

Die Kuh-Stellung funktioniert vor allem im Stehen hervorragend und im besten Fall sollten beide Partner in etwa gleich groß sein. Der Mann stellt sich hinter die Frau, welche sich weit nach vorne beugt. Man kann die Position praktisch mit dem Doggy-Style vergleichen – mit dem Unterschied: Niemand kniet sich hin, stattdessen bleiben die Beine gerade. Die Frau stützt sich mit gebeugtem Oberkörper auf ihren Händen ab. Dafür sollte man jedoch sehr gelenkig sein – deshalb kann sich die Partnerin auch irgendwo wie beispielsweise an einer Wand, auf dem Boden oder einem Tisch abstützen. Wichtig ist aber, dass die Beine gerade sind. Der Mann greift anschließend ihre Hüfte und dringt in sie ein. Bei der Stellung hat der Partner die volle Kontrolle und kann über die Stoßbewegungen entscheiden.

Das sollte man bei der Position beachten

Für den Mann ist die Position zwar mit wenig Aufwand verbunden – dafür braucht die Frau ein großes Durchhaltevermögen, welche im besten Fall gelenkig sein sollte. Deshalb sollte man sich irgendwo abstützen, denn sonst ist man zu sehr konzentriert darauf, die Position zu halten. Sollten doch beide Partner unterschiedlich groß sein, kann man sich breitbeiniger hinstellen – die Größenunterschiede können somit perfekt ausgeglichen werden. Bei der „Kuh-Stellung" kommen jedoch beide auf ihre Kosten – sowohl der Mann, als auch die Frau, da durch die tiefe Penetration auch der G-Punkt stimuliert werden kann und somit für einen unvergesslichen Orgasmus sorgt.