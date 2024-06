Fans müssen stark sein: RTL streicht „Unter uns“, AWZ und GZSZ aus dem Programm!

In der kommenden Woche müssen Fans der RTL-Soaps stark sein. Denn der Sender streicht gleich an mehreren Tagen die Serien aus dem Programm – was dahintersteckt…

Soaps wie GZSZ sind eine feste Instanz für Fans: Seit 1992 läuft die Serie täglich um 19:40 Uhr bei RTL. Direkt wird „Alles was zählt“ ausgestrahlt und um 17:30 Uhr die Serie „Unter uns“ – drei Soaps hat der Sender täglich im Programm, welche sich großer Beliebtheit erfreuen. In den kommenden Tagen ist jedoch alles anders – gleich an mehreren Tagen entfallen die Serien.

Sowohl am Dienstag und Mittwoch schauen Fans der Serien in die Röhre – an diesen Tagen wird es keine neuen Folgen von „Unter uns“, „Alles was zählt“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ geben. Der Grund dafür liegt auf der Hand: RTL hält neben ARD und ZDF die EM-Rechte und wird gleich mehrere Spiele zeigen – darunter befinden sich auch einige Top-Matches. Und diese fallen in die Sendezeit der Serien.

RTL-Soaps entfallen wegen EM-Spielen

In der kommenden Woche überträgt der Sender vier weitere EM-Gruppenspiele, danach folgen jeweils ein Achtelfinale und ein Viertelfinale. Die letzte Gruppenphase ist dabei gespickt mit Hochkarätern. Unter anderem zeigt RTL die stark aufspielenden Spanier und Portugiesen sowie die Entscheidungsspiele in zwei Hammergruppen mit den Niederlanden gegen Österreich (Gruppe D) und der Ukraine gegen Belgien (Gruppe E). Besonders brisant: In Gruppe E gehen alle vier Teams punktgleich in ihren letzten Gruppenspieltag.

Alle Spiele bei RTL im Überblick

Albanien gegen Spanien (Mo., 24.06., 20:15 Uhr)

(Mo., 24.06., 20:15 Uhr) Niederlande gegen Österreich (Di., 25.06., 17:00 Uhr)

(Di., 25.06., 17:00 Uhr) Ukraine gegen Belgien (Mi., 26.06., 17:00 Uhr)

(Mi., 26.06., 17:00 Uhr) Georgien gegen Portugal (Mi., 26.06., 20:15 Uhr)

In der kommenden Woche finden einige Spiele zeitgleich statt – die anderen Partien laufen in direkter Konkurrenz zu den Spielen bei RTL im ARD oder ZDF. EM-Fans haben also die Qual der Wahl und können entscheiden, welches Spiel sie verfolgen wollen. Soap-Fans müssen in der kommenden Woche mit einer geringeren Dosis auskommen: Am Montag laufen neue Folgen der Serien, dann gibt es „Unter uns“, „Alles was zählt“ und GZSZ erst wieder am Donnerstag.