Es ist nicht die Toilette: Das sind die schmutzigsten Stellen im Flugzeug

Flugzeuge werden zwar regelmäßig gereinigt. Dennoch bleiben Bakterien zurück. An einigen Stellen sollten Urlauber besonders vorsichtig sein, denn dort sammeln sich viele Keime. Kurios: Die Toilette ist es nicht.

Im Flugzeug lauen unzählige Keime – auch, wenn diese immer gesäubert werden. Nicht selten kommt es sogar vor, dass Urlauber nach einer Flugreise krank werden. Um das Risiko zu vermeiden, sollten einige Keim-Hotspots an Bord gemieden werden.

Die ehemalige British-Airways-Flugbegleiterin Jane Hawkes hat verraten, an welchen Orten im Flieger man vorsichtig sein sollte – und sogar dreckiger sind, als die Toilette. „Die schlimmsten Bereiche sind die Klapptische, Armlehnen, Sitze und Kopfstützen – immer abwischen, bevor du sie benutzt“, sagt die Stewardess gegenüber Daily Mail.

Ihr Tipp: Urlauber sollten Desinfektionsmittel und Feuchttücher im Handgepäck dabei haben. „Flugzeuge werden nur dann gründlich gereinigt, wenn sie zur Wartung müssen“, so die Flugbegleiterin. Denn zwischen den Flügen werden die Maschinen nur grob gereinigt – die Keime lauern danach immer noch an Bord.

Die schlimmsten Keimfallen im Flugzeug

Das Handgepäckfach

Das Handgepäckfach gehört zu den Stellen, die von den Passagieren am meisten angefasst werden. Aber genau dort wird nur selten Desinfektionsmittel eingesetzt. Deshalb sollte man danach unbedingt seine Hände desinfizieren.

Informationsblatt zu den Sicherheitsvorkehrungen

An jedem Platz findet man das Informationsblatt mit den Sicherheitsanweisungen. Das Papier wird jedoch laut Flugbegleitern beinahe nie gereinigt. Um den Kontakt mit Bakterien zu vermeiden, sollte man unbedingt die Hände desinfizieren, nachdem man das Informationsblatt in der Hand hatte.

Kopfstützen und Sicherheitsgurte

Die Kopfstütze ist einer der größten Bakterienschleudern im Flugzeug. Das Problem: Sie wird jedoch benötigt. Laut Studien können sich dort sogar E.-coli-Bakterien tummeln, wodurch das Risiko von Blasenentzündungen und Magen-Darm-Infektionen steigt. Und auch der Sicherheitsgurt hat es in sich. Aufgrund der textilen Struktur können sich dort vor allem Mikroorganismen aller Art tummeln.

Der Fensterplatz

Die Aussicht bei einem Fensterplatz ist grandios und wohl das Highlight bei jedem Flug. Man sollte jedoch überdenken, ob man sich gemütlich ans Fenster anlehnen will. Denn zuvor könnten viele Passagiere und vor allem Kinder mit ihren Händen das Fenster berührt haben. Demnach lauern dort besonders viele Bakterien. Nicht immer werden die Fenster gründlich gereinigt.

Der Klapptisch

Laut mehreren Studien ist der Klapptisch eine wahre Keimschleuder – das trifft vor allem bei Langstreckenflügen zu. Denn der Tisch wird beinahe von jedem Passagier benutzt, aber selten oder nur oberflächlich gereinigt. Um sich vor Keimen zu schützen, sollte man den Klapptisch vor der Benutzung unbedingt gründlich abwischen.

Die Toilettenspülung

Das dürfte wenig überraschend sein: Die Toilette ist eine echte Keimschleuder im Flugzeug. Diese wird jedoch im Gegensatz zu anderen Keim-Hotspots nicht so oft benutzt, wie beispielsweise der Klapptisch oder auch der Fensterplatz. Besonders die Toilettenspülung ist keimbelastet – deshalb sollte beim Spülen ein Taschentuch zu verwenden, um sich zu schützen. Das Klopapier an Bord sollte man lieber ebenfalls nicht verwenden.

Das sind die größten No-Gos an Bord

Laut Flugbegleiterin Jane Hawkes benehmen sich einige Passagiere an Bord so, als wäre es ihr Wohnzimmer. Beispielsweise legen viele Urlauber ihre Füße einfach hoch. „Das ist unhygienisch, unnötig und respektlos gegenüber anderen Passagieren“, erklärt die Stewardess. Und es wird sogar noch schlimmer: „Ich habe Leute barfuß herumlaufen sehen – einfach nur: yuck.“ Einige Urlauber ignorieren zudem die Sicherheitswarnungen. „Wer während der Safety-Demo quatscht, ist respektlos – gegenüber Crew und Mitreisenden“, so Jane Hawkes.