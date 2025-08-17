Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Reise

    Es ist nicht die Toilette: Das sind die schmutzigsten Stellen im Flugzeug

    gepostet am

    Flugzeug
    iStock / SergeyKlopotov

    Flugzeuge werden zwar regelmäßig gereinigt. Dennoch bleiben Bakterien zurück. An einigen Stellen sollten Urlauber besonders vorsichtig sein, denn dort sammeln sich viele Keime. Kurios: Die Toilette ist es nicht. 

    Im Flugzeug lauen unzählige Keime – auch, wenn diese immer gesäubert werden. Nicht selten kommt es sogar vor, dass Urlauber nach einer Flugreise krank werden. Um das Risiko zu vermeiden, sollten einige Keim-Hotspots an Bord gemieden werden.

    Die ehemalige British-Airways-Flugbegleiterin Jane Hawkes hat verraten, an welchen Orten im Flieger man vorsichtig sein sollte – und sogar dreckiger sind, als die Toilette. „Die schlimmsten Bereiche sind die Klapptische, Armlehnen, Sitze und Kopfstützen – immer abwischen, bevor du sie benutzt“, sagt die Stewardess gegenüber Daily Mail.

    Kühlschrank
    Darum sollte man eine Rolle Klopapier in den Kühlschrank stellen

    Ihr Tipp: Urlauber sollten Desinfektionsmittel und Feuchttücher im Handgepäck dabei haben. „Flugzeuge werden nur dann gründlich gereinigt, wenn sie zur Wartung müssen“, so die Flugbegleiterin. Denn zwischen den Flügen werden die Maschinen nur grob gereinigt – die Keime lauern danach immer noch an Bord.

    Die schlimmsten Keimfallen im Flugzeug

    Das Handgepäckfach

    Das Handgepäckfach gehört zu den Stellen, die von den Passagieren am meisten angefasst werden. Aber genau dort wird nur selten Desinfektionsmittel eingesetzt. Deshalb sollte man danach unbedingt seine Hände desinfizieren.

    Informationsblatt zu den Sicherheitsvorkehrungen

    An jedem Platz findet man das Informationsblatt mit den Sicherheitsanweisungen. Das Papier wird jedoch laut Flugbegleitern beinahe nie gereinigt. Um den Kontakt mit Bakterien zu vermeiden, sollte man unbedingt die Hände desinfizieren, nachdem man das Informationsblatt in der Hand hatte.

    Kopfstützen und Sicherheitsgurte

    Die Kopfstütze ist einer der größten Bakterienschleudern im Flugzeug. Das Problem: Sie wird jedoch benötigt. Laut Studien können sich dort sogar E.-coli-Bakterien tummeln, wodurch das Risiko von Blasenentzündungen und Magen-Darm-Infektionen steigt. Und auch der Sicherheitsgurt hat es in sich. Aufgrund der textilen Struktur können sich dort vor allem Mikroorganismen aller Art tummeln.

    Der Fensterplatz

    Die Aussicht bei einem Fensterplatz ist grandios und wohl das Highlight bei jedem Flug. Man sollte jedoch überdenken, ob man sich gemütlich ans Fenster anlehnen will. Denn zuvor könnten viele Passagiere und vor allem Kinder mit ihren Händen das Fenster berührt haben. Demnach lauern dort besonders viele Bakterien. Nicht immer werden die Fenster gründlich gereinigt.

    Der Klapptisch

    Laut mehreren Studien ist der Klapptisch eine wahre Keimschleuder – das trifft vor allem bei Langstreckenflügen zu. Denn der Tisch wird beinahe von jedem Passagier benutzt, aber selten oder nur oberflächlich gereinigt. Um sich vor Keimen zu schützen, sollte man den Klapptisch vor der Benutzung unbedingt gründlich abwischen.

    Die Toilettenspülung

    Das dürfte wenig überraschend sein: Die Toilette ist eine echte Keimschleuder im Flugzeug. Diese wird jedoch im Gegensatz zu anderen Keim-Hotspots nicht so oft benutzt, wie beispielsweise der Klapptisch oder auch der Fensterplatz. Besonders die Toilettenspülung ist keimbelastet – deshalb sollte beim Spülen ein Taschentuch zu verwenden, um sich zu schützen. Das Klopapier an Bord sollte man lieber ebenfalls nicht verwenden.

    Das sind die größten No-Gos an Bord

    Laut Flugbegleiterin Jane Hawkes benehmen sich einige Passagiere an Bord so, als wäre es ihr Wohnzimmer. Beispielsweise legen viele Urlauber ihre Füße einfach hoch. „Das ist unhygienisch, unnötig und respektlos gegenüber anderen Passagieren“, erklärt die Stewardess. Und es wird sogar noch schlimmer: „Ich habe Leute barfuß herumlaufen sehen – einfach nur: yuck.“ Einige Urlauber ignorieren zudem die Sicherheitswarnungen. „Wer während der Safety-Demo quatscht, ist respektlos – gegenüber Crew und Mitreisenden“, so Jane Hawkes.

    In this article:, , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023