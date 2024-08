Flugbegleiterin rät: Darum sollte man im Flugzeug niemals das Klopapier verwenden

Auf die Toilette gehen und danach auf das Klopapier zu verzichten, ist für die meisten undenkbar. Doch gerade das sollte man im Flugzeug offenbar machen – zumindest rät dazu eine Flugbegleiterin und enthüllt die schockierenden Gründe. Es gibt aber einige Alternativen.

Eine Flugreise kann je nach Reiseziel schon mehrere Stunden dauern. Da kann es sein, dass man plötzlich das dringende Bedürfnis verspürt, die Toilette aufzusuchen. An der Wand hängt das unschuldige Klopapier – doch gerade dieses sollte man laut einer Flugbegleiterin niemals verwenden. Die Benutzung während eines Fluges kann problematisch sein – und dafür gibt es auch einige Gründe.

Stewardess rät: Lieber kein Klopapier an Bord verwenden

„Benutzen Sie die Papiertücher“, erklärt eine Stewardess bei TikTok, welche dort unter dem Usernamen „Flight Bae B“ bekannt ist. Die Papiertücher hängen oberhalb des Waschbeckens. Sie stellt klar: Das Toilettenpapier sollte man niemals verwenden. Und warum? Die Antwort ist eigentlich logisch. Den ekligen Grund hat sie nämlich gleich mitgeliefert: „Wenn es turbulent zugeht und kleine Jungs und Mädchen, nun ja, eher kleine Jungs, auf etwas zeigen und schießen, dann zeigen und schießen sie überall hin; das landet dann meistens auf dem Toilettenpapier.

Das Klopapier hängt in dem kleinen WC sehr nahe an der Toilettenschüssel – gerade bei Turbulenzen können Urinspritzer schon mal auf dem Klopapier landen. Die Flugbegleiterin hat schon öfter mitbekommen, dass besonders kleine Jungen mit den Bewegungen im Flugzeug nicht klarkommen. Besonders während dem Pinkeln im Stehen landen Urinspritzer nicht in der Toilette, sondern auf dem Klopapier.

Urin auf dem Klopapier – stellt das ein Gesundheitsrisiko dar?

Dass Urin auf dem Toilettenpapier alles andere als appetitlich ist, ist logisch. Aber wie sieht der gesundheitliche Aspekt dazu eigentlich aus? Urologe Dr. med. Christoph Pies erklärt gegenüber dem Portal Travelbook, dass im Urin eigentlich keine krankmachenden Substanzen enthalten sind. „Ein Infektionsrisiko in der beschriebenen Situation sehe ich nicht“, erklärt der Mediziner. „Gesunder“ Urin besteht zu 95 Prozent aus Wasser, „ansonsten werden mit ihm Stoffwechselprodukte ausgeschieden“ – also Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin, klärt auch die Apotheken Umschau auf.

Das sind die Alternativen

Auch, wenn der Urin zwar kein Gesundheitsrisiko darstellt – jedoch will man diesen dennoch nicht auf dem Klopapier vorfinden. Neben den Papiertüchern, welche an Bord über dem Waschbecken auf der Toilette hängen, gibt es noch eine weitere Alternative: Man kann sich auch selbst Feuchttücher ins Handgepäck mitnehmen. Bei Papiertüchern gibt es jedoch einen anderen Haken: Diese sind deutlich dicker als Klopapier und könnten die Toilette verstopfen – im schlimmsten Fall kann das sogar zu einer Notlandung führen. Daher ist auch der Tipp mit Vorsicht zu genießen. Falls es gar nicht anders geht, kann man auch einen altbekannten Toilettentrick anwenden: Einfach die Rolle ein wenig abrollen oder die ersten Blättchen des Klopapiers wegwerfen – darunter befindet sich in der Regel frisches Toilettenpapier ganz ohne Urin.