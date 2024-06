EM 2024: Achtelfinal-Knaller läuft nicht im Free-TV!

Am Samstag startet das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Insgesamt sieben Spiele sind im Free-TV zu sehen – und das auf drei verschiedenen Sendern. Eine Partie läuft jedoch exklusiv bei MagentaTV.

Deutschland hat das Achtelfinale erreicht und muss gegen Dänemark ran. Die Achtelfinal-Spiele wurden an die TV-Sender verteilt. Die Rechte im Free-TV liegen bei ARD, ZDF und RTL. MagentaTV darf alle 51 Spiele der Fußball-EM zeigen. Und ein Achtelfinal-Knaller läuft exklusiv nur bei dem Telekom-Anbieter.

ARD, ZDF und RTL übertragen die Achtelfinal-Spiele

ARD und ZDF übertragen jeweils drei Spiele, RTL eins und MagentaTV alle acht Achtelfinal-Spiele. Los geht es am Samstag zwischen der Schweiz und Italien um 18 Uhr – diese Partie überträgt RTL live aus Berlin. Um 21 Uhr muss dann die deutsche Nationalmannschaft gegen Dänemark im ZDF ran. Oliver Schmidt kommentiert das Spiel. Im Stadion ist Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein mit den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker.

Am Sonntag ist um 18 Uhr zunächst das ZDF dran mit dem Spiel England gegen Slowakei. Weiter geht es dann um 21 Uhr mit dem Spiel zwischen Spanien und Georgien – die Partie läuft in der ARD. Am Montag spielt dann Frankreich gegen Belgien um 18 Uhr, welches im ZDF läuft. Die ARD ist um 21 Uhr mit Portugal gegen Slowenien an der Reihe.

Österreich gegen Türkei läuft exklusiv nur bei MagentaTV

Am Dienstag ist dann der letzte Achtelfinal-Tag: Um 18 Uhr ist Anstoß zwischen Rumänien und den Niederlanden – die Partie ist in der ARD zu sehen. Das letzte Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei ist nicht im Free-TV zu sehen: Das Spiel um 21 Uhr überträgt exklusiv MagentaTV.

Beim Achtelfinale hat übrigens das ZDF das Vorwahlrecht – im Viertelfinale darf dann die ARD zugreifen und ein Spiel mit deutscher Beteiligung zeigen. Das Zweite darf dann wieder im Halbfinale zugreifen – das Finale würde dann am 14. Juli 2024 in der ARD laufen. Sollte Deutschland übrigens ins Viertelfinale einziehen, kommt dann ein echter Hammer: Die DFB-Elf könnte dann gegen Spanien spielen.