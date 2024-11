DSDS 2024: Finalist Tom Mc Connor spricht über seinen Beziehungsstatus!

Tom Mc Conner kämpft im Live-Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ um den Titel. Der 23-Jährige spricht jetzt nicht nur über seine Pläne nach der Show, sondern auch über seinen Beziehungsstatus.

Wird Tom Mc Conner der neue Justin Bieber? Denn nicht nur optisch ist der DSDS-Finalist bei den weiblichen Fans ein Hingucker, sondern kann auch mit seiner Stimme auf ganzer Linie überzeugen. Die Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana konnte der 23-Jährige vom Casting bis zum Recall um den Finger wickeln – nun hat er es ins große Live-Finale geschafft. Dann entscheiden jedoch nicht mehr die Juroren, sondern die Zuschauer.

„Ich fühle mich mega vor dem Finale. Es ist die derzeit aufregendste Zeit in meinem Leben. Ich bin auch sehr dankbar über alles, was da auf mich zukommt“, sagt Tom Mc Conner im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Ich habe es mir zugetraut, dass ich weit komme. Aber die anderen Kandidaten waren extrem stark und deshalb sind einige Zweifel aufgekommen, ob man es wirklich ins Finale schafft“, so der 23-Jährige weiter.

„Ich finde es schon schade, dass keine Frau mit im Finale ist“

Tom Mc Conner hätte sich jedoch auch eine Frau im Finale gewünscht. „Ich finde es schon schade, dass keine Frau mit im Finale ist. Gerade in der letzten Runde vor dem Finale hatten wir unglaublich viele starke Frauen. Die Frauen hätten es ebenfalls verdient gehabt, ins Finale einzuziehen. Alle, die im Finale stehen, haben es jedoch auch verdient, dort zustehen“, sagt er zu KUKKSI.

Seine Familie und Freunde sind über den Einzug ins Finale mächtig stolz: „Als ich meine Familie von Kreta aus angerufen habe und sagte, dass ich im Finale stehe, waren sie unglaublich stolz und haben sich sehr gefreut. Es ist neu für uns, denn meine Familie hat kaum musikalische Berührungspunkte bisher gehabt. Mit der ganzen Vergangenheit, die ich hatte, ist das ein schöner Schritt in die Zukunft. Es liefen in der Vergangenheit einige unschöne Sachen ab, auf die ich nicht stolz bin und auch in der Familie für einige Turbulenzen gesorgt haben.“ Auf Details wollte er jedoch nicht eingehen – zumindest noch nicht.

Ist Tom Mc Conner derzeit vergeben?

Bei den weiblichen Fans sorgt Tom Mc Conner für Aufregung. Nun hat der 23-Jährige über seinen Beziehungsstatus gesprochen – und das dürfte zahlreiche Fans überraschen: Der DSDS-Finalist ist nämlich noch zu haben. „Ich bin derzeit Single. Ich hatte gerade eine Beziehung von 4,5 Jahren und will mich erstmal auf die Musik konzentrieren. Und vielleicht wird daraus was – schließlich will die Familie später versorgt werden“, so Tom Mc Conner.

Das Live-Finale von DSDS zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr.