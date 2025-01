Dschungelcamp 2025: Regelverstoß enthüllt! Diese Konsequenzen drohen

Erst vor wenigen Tagen sind die Kandidaten ins Dschungelcamp eingezogen. Nun wurde ein Regelverstoß enthüllt – und das kann bittere Konsequenzen nach sich ziehen.

Es ist keine Seltenheit: Schmuggelversuche kommen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ immer wieder vor. Und auch in dieser Staffel kam es nun zu einem Regelverstoß – der könnte für die Promis jetzt handfeste Konsequenzen haben.

Sam Dylan wollte dieses Jahr sogar eine kleine Dose Chips mit ins Dschungelcamp schleusen. Damit hatte der Reality-Star jedoch keine Chance, denn die Ranger sind sehr wachsam. Ein anderer Kandidat hat sich dabei etwas geschickter angestellt und konnte tatsächlich eine Sache mit ins Dschungelcamp schmuggeln. Doch das ist nun aufgeflogen.

Im Dschungelcamp hat Sam Dylan die zweite Dschungelprüfung verhauen – für die Mitcamper gab es deshalb wieder nur Bohnen und Reis. Doch Maurice Dziwak und Anna-Carina Woitschack machten dabei eine kuriose Entdeckung. Denn die sonst so trostlose Mahlzeit schmeckte diesmal ganz anders und hatte deutlich mehr Geschmack.

Kandidat schmuggelt Brühwürfel ins Dschungelcamp

Im Dschungelcamp wurden jetzt tatsächlich Brühwürfel gefunden, wie eine Reporterin enthüllt hat, wie RTL.de berichtet. Welcher Kandidat diese geschmuggelt hat, ist noch unklar. Alle Dschungel-Fans wissen jedoch: Schmuggeln ist ein Regelverstoß – und das hat meistens Konsequenzen. In der Vergangenheit mussten die Stars regelmäßig ihre Luxusgegenstände abgeben – auch diesmal wäre das Szenario möglich. Oder die Kandidaten mussten ihre Zigaretten abgegeben, was für die rauchenden Dschungel-Stars extrem bitter war.

Welche Konsequenzen drohen den Stars?

Trotz Konsequenzen waren Schmuggelversuche in den vergangenen Staffeln durchaus erfolgreich. Kim Virginia Hartung schleuste eine Wimpernbürste mit ins Dschungelcamp und in der Legenden-Staffel hatte Giulia Siegel gleich mehrere Gegenstände dabei. Was die Promis wohl vergessen: Das Camp steht dauerhaft unter Beobachtung – und nichts bleibt vor der Produktion oder den Rangern unbemerkt.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.