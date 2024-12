„Dr. Stefan Frank“: Kultserie kommt ins Free-TV zurück

„Dr. Stefan Frank“ war einer der bekanntesten Arztserien in den 90er Jahren. Fans können nochmal in Nostalgie schwelgen: Die Kultserie kommt ins Free-TV zurück.

Er ist der Arzt, dem die Frauen vertrauen: Sigmar Solbach verkörperte die Rolle des „Dr. Stefan Frank“. Zwischen 1995 und 2001 strahlte RTL die 103 Episoden aus – und erreichte damit extrem hohe Quoten. Die Handlung der Serie dreht sich um das Leben des Münchner Gynäkologen und Chirurgen Dr. Stefan Frank, der sich neben den Problemen seiner Patientinnen auch diversen Schwierigkeiten in seinem Privatleben widmen muss.

RTLup nimmt „Dr. Stefan Frank“ wieder ins Programm

Nun kommt „Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen“ wieder ins Free-TV zurück. Der Spartensender RTLup zeigt die alten Folgen ab dem 6. Januar 2025 immer montags um 20.15 Uhr. Los geht es zunächst mit dem Pilotfilm „Ein Ende kann ein neuer Anfang sein“ in Spielfilmlänge.

Darum geht es in dem Pilotfilm „Ein Ende kann ein neuer Anfang sein“

Der Frauenarzt und Chirurg Dr. Stefan Frank will Berlin nach dem Tod seiner Frau verlassen und einen Neuanfang in Heidelberg wagen. Aber bevor er seinen Dienst an der Universitätsklinik beginnt, besucht er in München seinen Vater, den Allgemeinmediziner Dr. Eberhard Frank. Kaum angekommen, erfährt Stefan, dass sein Vater einen Kreislaufkollaps hatte. Für ihn steht fest: Er muss in München bleiben und die Praxis des Vaters übernehmen.

Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin: Hektisches Treiben auf Gängen und Stationen. Zum letzten Mal behandelt der Frauenarzt und Chirurg Dr. Stefan Frank eine hoch-schwangere Patientin, bevor er sein Büro für immer räumt und sich schweren Herzens von Kollegen und Schwestern verabschiedet. Obwohl er seine Arbeit im Krankenhaus liebt, will er weg: Seit dem Tod seiner Frau Vera, die bei einem Bootsunglück auf tragische Weise ums Leben kam, hält Dr. Stefan Frank nichts mehr in der Stadt, in der sein privates Glück so jäh zerstört wurde. Jetzt hofft der Arzt auf einen Neuanfang als Frauenarzt in Heidelberg.

Aber es kommt alles anders: Bevor sein Dienst an der Heidelberger Universitätsklinik beginnt, möchte Dr. Stefan Frank einige ruhige Tage bei seinem Vater, Dr. Eberhard Frank, der eine Praxis für Allgemeinmedizin in München-Bogenhausen besitzt, verbringen. Kaum angekommen, erfährt Stefan, dass sein Vater mit einem Kreislaufkollaps in die Privatklinik von Dr. Ulrich Waldner eingeliefert wurde. Damit steht für Stefan fest: Er wird in München bleiben. Als er seinen Vater besucht, trifft Stefan seinen alten Studienfreund und Kollegen Dr. Ulrich Waldner wieder, der als Chefarzt die Klink leitet.

Weniger angenehm ist für Stefan das Zusammentreffen mit seiner Ex-Freundin Irene. Nach der Trennung hat sie Konsul Kadenbach geheiratet, den Hauptaktionär von Waldners Klinik, und leitet jetzt als Verwaltungschefin das Privat-Krankenhaus. Irene würde trotz ihrer Ehe die Beziehung zu Stefan sehr gerne wieder aufleben lassen. Stefan und sein Vater einigen sich, dass der Junior künftig die Praxis in Bogenhausen führen soll. Zwar fällt es Eberhard Frank schwer, sich zur Ruhe zur setzen, aber er sieht ein, dass seine eigene Gesundheit vorgeht. Haushälterin Martha Brunnacker ist von der neuen Situation überhaupt nicht begeistert: Erst verbietet ihr der junge Doktor, Rezepte auszuschreiben, und dann stellt er auch noch die junge Sprechstundenhilfe Marie-Luise Flanitzer ein.

Damit hängt der Haussegen endgültig schief. Nachdem Vater Eberhard das Krankenhaus verlassen hat, bringt ihn Stefan zur Kur. Auf der Rückfahrt nach München gibt Stefans alter Wagen den Geist auf. Glück im Unglück: Die äußerst praktisch begabte Tierärztin Dr. Susanne Berger leistet Pannenhilfe. Kaum ist Stefan wieder zurück in der Bogenhausener Praxis, ereignet sich ein Notfall – die erste große Bewährungsprobe für den Mediziner.