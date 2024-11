🔴Donald Trump vs. Kamala Harris: LIVE-TICKER zur US-Wahl 2024

Ganz Amerika hält den Atem an: Schafft Kamala Harris als erste Frau den Sprung ins höchste Amt der USA? Oder feiert Donald Trump sein Comeback im Weißen Haus? Die letzten Umfragen vor der US-Wahl zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.Â

Kamala Harris geht mit Tim Walz, dem Gouverneur von Minnesota, als Vize-Kandidat ins Rennen. Donald Trump hat sich den Senator J.D. Vance aus Ohio als Stellvertreter ausgesucht. Im Live-Ticker bei KUKKSI gibt es von Montag bis Mittwoch die wichtigsten Ereignisse zur Präsidentschaftswahl im Überblick.

Die wichtigsten Ereignisse rund um die US-Wahl im Überblick

Montag, 04.11.2024

09:55

Obama, Lady Gaga und Katy Perry unterstützen Kamala Harris

Kamala Harris kann auf die Unterstützung von Barack Obama zählen. „Sie sind vielleicht nicht mit jeder Entscheidung einverstanden, die sie trifft“, sagte der frühere US-Präsident in Milwaukee im Swing State Wisconsin. Für Donald Trump gab es Spott: „Donald Trump hat 400 Millionen Dollar von seinem Daddy bekommen. So ist er reich geworden.“ Kamala Harris kann auf weitere prominente Unterstützung hoffen: So wird die Demokratin gemeinsam mit den Künstlerinnen Lady Gaga und Katy Perry in Philadelphia und Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania auftreten. Auch US-Talkmasterin Oprah Winfrey und Sänger Ricky Martin werden erwartet.