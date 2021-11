Disney+: Das sind die Highlights zu Weihnachten 2021

Der Winter kündigt sich an und mit ihm kommt die Sehnsucht nach der wohl magischsten Zeit des Jahres! Weihnachten kann nicht schnell genug kommen, daher bietet Disney+ bereits jetzt schon die fantastischsten Weihnachtsfilme, die neuesten Film- & Serien-Highlights und prescht mit voller Schlittenkraft voraus.

Neben Klassikern wie „Kevin – Allein zu Haus“, „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“, und „Muppets Weihnachtsgeschichte“ stehen auch neue Filme wie „Jungle Cruise“, „Gregs Tagebuch“ und die kurzfilmreihe „Olaf präsentiert“ in der Weihnachtszeit bereit zum streamen. Die Premiere des neuen Star Wars Abenteuer „Das Buch von Boba Fett“ der ab dem 29.12. exklusiv auf Disney+ zu sehen ist rundet das Jahr ab.

Das sind die Highlights bei Disney+ zu Weihnachten

Olaf präsentiert (Ab 12. November)

Olaf wird vom Schnee-Mann zum Show-Mann und erzählt fünf beliebte Disney Animationsfilme nach. Natürlich auf seine ganz eigene Weise!

Jungle Cruise (Ab 12. November)

Disneys „Jungle Cruise“ ist eine rasante Fahrt auf dem Amazonas mit dem rechthaberischen Skipper Frank Wolff und der unerschrockenen Forscherin Dr. Lily Houghton. Lily kommt aus London und nimmt Franks fragwürdige Dienste in Anspruch, um sie auf der La Quila, seinem baufälligen, aber charmanten Boot, flussabwärts zu bringen. Dort sucht sie einen Baum mit beispiellosen Heilkräften.

Hawkeye (Ab 24. November)

Marvel Studios‘ „Hawkeye“ ist eine Original Serie, die in New York City in der Nachkriegszeit spielt, wo der ehemalige Rächer Clint Barton alias Hawkeye eine scheinbar einfache Mission hat: zu Weihnachten zu seiner Familie zurückzukehren. Doch als eine Bedrohung aus seiner Vergangenheit auftaucht, tut sich Hawkeye widerwillig mit Kate Bishop zusammen, einer 22-jährigen, erfahrenen Bogenschützin und seinem größten Fan, um eine kriminelle Verschwörung aufzudecken.

Gregs Tagebuch (Ab 3. Dezember)

Greg Heffley ist ein schmächtiger, aber ehrgeiziger Junge mit einer lebhaften Fantasie und großen Plänen, reich und berühmt zu werden – er muss nur erst die Schule überstehen. Zu allem Übel scheint Gregs liebenswerter bester Freund Rowley durch das Leben zu gehen und alles zu schaffen, ohne es überhaupt zu versuchen! Während die Details seiner lustigen – und oft katastrophalen – Versuche, sich anzupassen, die Seiten seines Tagebuchs füllen, lernt Greg, wahre Freunde zu schätzen und die Befriedigung, die sich einstellt, wenn man für das Richtige eintritt.

Welcome to Earth (National Geographic WILD)

Die visuell atemberaubende Disney+ Serie von National Geographic begleitet den zweifach Oscar®-nominierten Will Smith auf einem außergewöhnlichen, einmaligen Abenteuer rund um die Welt, um die größten Wunder der Erde zu erforschen und ihre verborgensten Geheimnisse zu enthüllen.

Das Buch von Boba Fett

„Das Buch von Boba Fett”, ein spannendes Star Wars Abenteuer, führt den legendären Kopfgeldjäger Boba Fett und die Söldnerin Fennec Shand, in die Unterwelt der Galaxis, als sie in die Wüste von Tatooine zurückzukehren, um Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba dem Hutten und seinem Verbrechersyndikat regiert wurde.

SOUL

Was macht uns Menschen aus? Wie werden wir …. „Wir“? Nun, diese Fragen stellt sich die leicht chaotische und eigensinnige Seele namens 22 nicht. Sie mag weder die Persönlichkeiten, noch die Interessen, die Menschen erhalten, bevor sie auf der Erde ankommen. Und generell will sie mit dem ganzen Erdenkram relativ wenig zu tun haben. Bis sie eines Tages auf Joe Gardner trifft. Durch ein dummes Missgeschick landet der aufstrebende Jazzmusiker nur wenige Stunden vor seinem großen Auftritt an einem fantastischen, mystischen Ort, an dem sich alle Seelen aufhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Dort muss sich er sich fortan mit der neunmalklugen 22 an seiner Seite auseinandersetzen, die noch nie verstanden hat, was an diesem menschlichen Leben eigentlich so toll sein soll. Während Joe verzweifelt versucht, 22 zu zeigen, wie großartig es ist, ein Mensch zu sein, stolpern die beiden von einem Schlamassel zum nächsten.

Die gute Fee (Disney+ Original)

Die Weihnachtskomödie „Die gute Fee“ handelt von der jungen, unerfahrenen Eleanor (Jillian Bell), die eine Ausbildung zur guten Fee macht. Als sie hört, dass ihr Traumberuf auszusterben droht, will sie unbedingt beweisen, dass die Menschheit gute Feen noch braucht. Als Eleanor den Brief einer traurigen Zwölfjährigen findet, macht sie die Absenderin ausfindig, muss allerdings feststellen, dass es sich bei Mackenzie (Isla Fisher) mittlerweile um eine 40-jährige allein erziehende Mutter handelt, die in Boston bei einem Nachrichtensender arbeitet. Nach dem Tod ihres Mannes vor einigen Jahren hat Mackenzie es so gut wie aufgegeben, an ein Leben wie im Märchen zu glauben, doch Eleanor ist fest entschlossen, sie vom Gegenteil zu überzeugen.

Es war einmal ein Schneemann (Disney+ Original)

Was passierte eigentlich mit Olaf zwischen dem epischen Augenblick, als Elsa ihn erschaffen hat, weil sie gerade „losließ“ und ihren Eispalast erbaute und dem aberwitzigen Moment, als Anna und Kristoff ihn zum ersten Mal im Wald getroffen haben? Und wie hat Olaf gelernt, den Sommer zu lieben? Die Walt Disney Animation Studios erzählen in „Es war einmal ein Schneemann“ die bislang unbekannte Vorgeschichte von Olaf, dem treuherzigen und einfühlsamen Schneemann, der Umarmungen liebt und im Oscar®-prämierten Disney Animationsfilm „Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“ aus dem Jahr 2013 als auch in der umjubelten Fortsetzung von 2019 alle Herzen zum Schmelzen bringt. Der Film zeigt Olafs erste Schritte, als er in den schneebedeckten Bergen vor den Toren von Arendelle zum Leben erwacht und nach seiner Identität sucht.

Die Schöne und das Biest

Begleitet die mutige, unabhängige Belle auf dem Abenteuer ihres Lebens, als sie ihren Vater retten will und sich im verzauberten Schloss eines mysteriösen Biests wiederfindet. Genießt diese zeitlose Geschichte voller unvergesslicher Figuren, die als einer der besten Disney-Animationsfilme gefeiert wird.

LEGO Star Wars Holiday Special (Disney+ Original)

Das LEGO Star Wars Holiday Special feiert auf spielerische und fröhliche Art die Skywalker-Saga und spielt nach den Ereignissen von Episode IX. Es zeigt einen zeitübergreifenden Mix aus ikonischen Helden und Bösewichten – alles im Kontrast zu den Vorbereitungen und der Stimmung der Feiertage. Die Geschichte spielt am Lebenstag. Alle Wesen in der Galaxis sind in festlicher Stimmung, aber Rey will mit BB-8 aufbrechen, um einen JediTempel zu finden, der sich nur an diesem besonderen Tag zeigt. Sie ist entschlossen, die Weisheit im Tempel zu erlangen und die Traditionen und Lehren der Jedi an Finn weiterzugeben. Angekommen begibt sich Rey auf ein episches Abenteuer durch die Zeit, bei dem sie unvergessliche Momente aus der Star-Wars-Saga erlebt. Im Sinn der klassischen Feiertagsfilme und Specials geht es darum, ob Rey es schafft, den Tempel zu verlassen, zu ihren Freunden zur Feier des Lebenstags zurückzukehren und die wahre Bedeutung des Feiertages zu erkennen?

High School Musical: Das Musical: Holiday Special (Disney+ Original)

Feiert die Weihnachtsferien zusammen mit dem Cast von „High School Musical: Das Musical: Die Serie“, wenn eure Lieblings-Theaterkids klassische Weihnachts-Hits wie „This Christmas“, „Feliz Navidad“ oder ein ganz besonderes „Chanukka Medley“ für euch singen. Als besondere Überraschung wird Joshua Bassett seinen neuen Weihnachtssong „Perfect Gift“ für euch performen. Außerdem werden die Schauspieler einige Geheimnisse verraten und ihre liebsten Weihnachtserinnerungen mit euch teilen. Und natürlich halten sie auch einige Weihnachtsüberraschungen für euch bereit. Die perfekte Art und Weise, die Feiertage gemeinsam zu verbringen. Fröhliche Weihnachten!

Onward – Keine halben Sachen

Früher war die Welt voll Zauberei und Magie… Aber Zeiten ändern sich! So auch in New Mushroomton, einer ganz normalen Kleinstadt, in der Elfen, Zwerge, Riesen, hyperaktive Haustier Drachen, wenig glamouröse Einhörner und andere Fabelwesen völlig normal ihren Alltag verbringen. Mit Handys, Autos und allen anderen Annehmlichkeiten, doch leider so ganz ohne Magie, die ist nämlich mit dem Einzug der modernen Technik verschwunden und seither in Vergessenheit geraten. Die Brüder Ian und Barley Lightfood (im Original gesprochen von Tom Holland und Chris Pratt) leben mit ihrer Mutter ein gewöhnliches Teenager-Leben. Doch an Ians 16. Geburtstag führt sie ein Geschenk ihres verstorbenen Vaters auf eine außergewöhnliche Reise, auf der sie herausfinden wollen, ob es nicht doch noch ein wenig echte Magie gibt, die vielleicht sogar ein langersehntes Wiedersehen möglich macht… Und schon stürzen sich die beiden Brüder kopfüber in das turbulenteste Abenteuer ihres Lebens!

Die Simpsons Staffel 32

Jedermanns Lieblingsfamilie ist mit der 32. Staffel von DIE SIMPSONS: Die Emmy®-nominierte Staffel bietet ein großes Star-Aufgebot prominenter Gastauftritte, inklusive Billy Porter, John Mulaney, Jason Momoa, Kevin Smith, Joey King, Lilly Singh, Cate Blanchett, Chrissy Teigen und Jim Parsons, mit Musikauftritten von John Legend und Weezer.

Ice Age: Eine coole Bescherung

Tierischer Winterspaß für die ganze Familie! Die Eiszeit-Helden sind zurück für ihre vielleicht wichtigste Mission – in einem neuen Abenteuer von den Machern von Ice Age. Nervensäge Sid zerstört aus Versehen Mannis Weihnachtsstein und glaubt, dass er nun auf der Böse-Kinder-Liste des Weihnachtsmanns steht. Das findet er überhaupt nicht cool und macht sich auf eine abenteuerliche Reise zum Nordpol, um alles wiedergutzumachen. Doch dann verwüstet Sid auch noch die Werkstatt des Weihnachtsmanns, und so müssen Manni, Ellie und Diego auf den Schlitten steigen, um Weihnachten für die ganze Welt zu retten!

Santa Buddies: Auf der Suche nach Santa Pfote

Im tierischen Abenteuer „Santa Buddies – Auf der Suche nach Santa Pfote“ laufen in der Werkstatt des Weihnachtsmannes die Vorbereitungen für die Festtage auf Hochtouren. Doch nicht alle sind in besinnlicher Stimmung. Santa Pfotes Sohn, Kleine Pfote, hat genug vom behüteten, eintönigen Leben am Nordpol. Er will ein normaler Welpe sein und richtige Abenteuer erleben. Und so bricht er auf nach Fernfield zu den Buddies Budderball, BDawg, Rosebud, Buddha und Mudbud. Auf seiner Reise begegnet er einem übel gelaunten Tierfänger, der ihn ins Tierheim steckt. Werden die Buddies Kleine Pfote befreien können und ihn rechtzeitig zum Fest an den Nordpol zurückbringen?

Muppets Weihnachtsgeschichte

Miss Piggy, Kermit und Co. mischen den beliebten Klassiker von Charles Dickens um den geizigen Geschäftsmann Ebenezer auf. Dieser wird von Oscar-Preisträger Michael Caine verkörpert, der durch eine Zeitreise in die Vergangenheit und die Zukunft den wahren Sinn von Weihnachten erkennt.

Mickys turbulente Weihnachtszeit

Der Weihnachtsmann begleitet Micky, Minnie und alle ihre Freunde in diesem Film über die Entdeckung der wahren Weihnachtsfreuden. Beobachten Sie die urkomischen Possen des sturköpfigen alten Donald, während er vergeblich versucht, der Festtagsstimmung zu widerstehen, und lachen Sie mit Micky und Pluto, während sie eine Lektion über die Macht der Freundschaft lernen.

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte

Scrooge ist ein alter, geiziger Mann, der Weihnachten mehr hasst als alles andere, denn da arbeiten seine Angestellten nicht. Eines Heiligen Abends erhält er überraschenden Besuch von seinem verstorbenen Geschäftspartner Marley, der zu seinen Lebzeiten selbst kaltherzig und geizig war, dies inzwischen aber bereut. Er ist gekommen, um seinen früheren Freund zu warnen. Unterstützung erhält er von den Geistern der Weihnacht.

Santa Clause – Eine schöne Bescherung

Werbefachmann Scott Calvin ist ein gewiefter Geschäftsmann, in seinem Privatleben steht es allerdings nicht zum Besten: Er ist geschieden und hat nicht das allerbeste Verhältnis zu seinem kleinen Sohn. An einem schicksalhaften Heiligabend ändert sich alles: Ohne es zu wollen, bringt Scott den Weihnachtsmann zu einer Bruchlandung auf seinem Hausdach. Der arme Santa ist danach arbeitsunfähig und deshalb muss Scott seinen Job übernehmen. Scott ist von seiner Aufgabe gar nicht angetan, doch als er das Weihnachtsmann-Kostüm anzieht, verändert er sich nicht nur äußerlich…

Kevin – Allein zu Haus

Chaotische Weihnachten bei den McCallisters: Morgen geht’s auf die Reise nach Paris. Kein Wunder also, dass Nesthäkchen Kevin in der allgemeinen Hektik jedem im Weg ist. Schließlich auf den Speicher verbannt, wünscht er sich, die Familie möge einfach verschwinden. Am nächsten Tag herrscht Totenstille in dem großen Haus, und Kevin freut sich wie ein Schneekönig: Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Dabei haben ihn die Eltern und Geschwister bei all dem Stress schlicht und einfach vergessen. Erst mitten über dem Atlantik geht der Mutter ein Licht auf. Kevin dagegen hat inzwischen einen Heidenspaß und stellt das Haus erst mal so richtig auf den Kopf. Leider ist um die Weihnachtszeit nicht nur das Christkind unterwegs – auch zwei schräge Typen treiben sich in der Gegend herum. Auch in der McCallister-Villa schnuppern sie reiche Beute. Bloß haben die Einbrecher ihre Rechnung ohne den kleinen Bewohner gemacht. Kevin ist bestens gerüstet und kommt im Kampf gegen die Ganoven auf die unmöglichsten Ideen. Schon gelesen? Santa Clause: Das wurde aus dem kleinen Charlie!