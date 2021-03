Diese 5 Vorteile hat eine Fernbeziehung

Viele von uns sind immer gleich von einer Fernbeziehung abgeschreckt. Vor allem weil man sich eben nicht so oft sieht wie in einer normalen Beziehung. Dabei hat sie aber auch viele Vorteile. Welche das sind, verrät dir KUKKSI in diesem Artikel.

Du hast eine tolle Person kennengelernt, aber zwischen euch liegen ein paar Kilometer und so könntet ihr euch gar nicht täglich sehen. Ob da trotzdem etwas Festes Sinn macht? Eine Fernbeziehung hat letztendlich, wie auch eine normale Beziehung viele Vorteile.

Diese Vorteile hat eine Fernbeziehung

Ihr genießt die gemeinsame Zeit viel mehr

Wenn man sich täglich sieht, kann es sein, dass man sich sehr schnell nervt. Vor allem in der Anfangszeit ist das Risiko dafür hoch. Wenn ihr nun eine Fernbeziehung führt, klammert ihr nicht zu sehr und genießt auch die gemeinsame Zeit viel mehr, weil ihr eben nicht so viel davon habt.

Du hast Zeit für dich selbst

Jeder von uns muss sich auch mal zurückziehen und braucht etwas Zeit für sich selbst. Wenn ihr euch täglich seht, dann kann es sein, dass du Dinge vernachlässigst, die dir eigentlich sehr wichtig sind. Wenn ihr euch nicht täglich seht und eine Fernbeziehung führt, dann ist noch genug Zeit für dich selbst übrig.

Eine ernste und tiefe Beziehung

Eine Fernbeziehung führen kann nicht jeder. So ist es wichtig, dass die Beziehung sehr auf Vertrauen gebaut wird. Das kann nicht jeder, aber macht die Beziehung umso enger und besser. Ihr wisst, dass ihr euch habt – auch wenn ihr nicht jede Minute miteinander verbringt. Das ist ein tolles Gefühl.

Ihr verliert euch nicht im Alltag

Wenn man eine normale Beziehung führt, kann es passieren, dass der Alltag einen zermürbt. Vor allem, wenn jeder Tag gleich abläuft und schnell eine ganz normale Routine rein kommt. Das führt schnell dazu, dass sich die Harmonie zwischen euch verliert. Falls ihr aber eine Fernbeziehung führt, kann das so nicht passieren.

Ihr habt viel besseren Sex

Jeden Tag Sex haben zu können, ist toll. Aber nach wenigen Monaten ist es durchaus möglich, dass es langweilig und normal wird. Wenn man sich nur am Wochenende sieht oder vielleicht auch für eine längere Zeit nicht, dann ist der Entzug schon groß und der Sex wird einfach nur atemberaubend und richtig gut. Schon gelesen? Daran erkennst du, ob deine Beziehung lange halten wird.