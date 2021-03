Daran erkennst du, ob deine Beziehung lange halten wird

Du bist mit deinem Partner einfach nur glücklich und schwebst auf Wolke sieben. Dennoch musst du öfter über eure Zukunft nachdenken und machst dir vielleicht auch in manchen Situationen echt Gedanken, ob es lange halten wird? Dann solltest du auf bestimmte Dinge in deiner Beziehung achten. Das verrät nämlich, wie sehr ihr miteinander verbunden seid.

Wenn man schwer verliebt ist und das tolle Gefühl auch erwidert wird, dann gibt es nichts Schöneres. Doch auch wenn man glücklich ist, macht man sich manchmal einfach Gedanken, ob die Sache wirklich für immer hält und wie stark die Bindung zwischen euch ist. Das ist ganz normal. An ein paar kleinen Details kannst du erkennen, wie sehr die Bindung zwischen euch beiden wirklich ist.

Daran erkennst du, ob eure Beziehung halten wird

Ihr habt Rituale

Vielleicht wohnt ihr noch nicht zusammen, aber trotzdem sagt ihr euch beide jeden Abend immer gute Nacht beim Telefonieren. Oder schreibt vielleicht auch, wenn ihr aufwacht. Euer erster und letzter Gedanke ist also immer an euch gegenseitig. Das deutet auf eine echt starke Bindung zwischen euch hin. Vor allem, wenn ihr das so schon sehr lange macht.

Ihr teilt die gleichen Hobbys

Die gleichen Hobbys zu haben, ist toll. Das gleiche Hobby zusammen zu machen, ist noch viel schöner. So genießt man den Sport oder die Sache doch gleich noch viel mehr. So baut ihr euch auch gemeinsam etwas auf. Ihr verbindet den Spaß am Nachmittag oder am Abend mit eurem Partner. Das ist in einer Beziehung sehr wichtig. Wenn man nämlich unterschiedliche Interessen hat, kann das kompliziert werden. Muss es aber natürlich nicht.

Ihr merkt sofort, wenn euch etwas bedrückt

Du hattest einen echt schlechten Tag und dir ist eine dumme Sache passiert, über die du eigentlich nicht reden willst. Wenn ihr beide aber zusammen seid, dann kannst du es gar nicht verstecken. Es fällt deiner Freundin oder deinem Freund sofort auf. Sie oder er scheint also sehr viel Acht auf dich zu geben. Das ist super wichtig und deutet auf eine lange Beziehung hin.

Ihr seid einfach glücklich

Die Beziehung zwischen euch beiden läuft perfekt und erfüllt nicht nur euren Alltag, sondern auch einfach euer Leben. Andere Dinge sind dann gar nicht so wichtig. Euch scheint nichts zu fehlen, solang ihr euch beide habt. Das gibt es nur, wenn man richtig sehr verliebt ist. Dann kann man schon davon ausgehen, dass ihr noch sehr viel Zeit miteinander verbringen werdet.