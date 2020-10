Diese 6 seltsamen Dinge passieren bei Sex während der Periode

Gerade während der Periode kann es zu echt komischen Situationen kommen, wenn man Sex hat. Dabei gibt es sechs besondere Fälle, die du vielleicht auch schon kennst und teilweise echt peinlich werden können.

Wenn man gerade seine Tage hat, dann muss man nicht auf Sex verzichten. Forscher haben nämlich bei einer Studie herausgefunden, dass es durchaus die Periode verkürzen kann, wenn man während der Erdbeerwoche Sex hat.

Das kann bei Sex während Periode passieren

Wie erkläre ich das ihm?

Du triffst dich mit deinem Freund. Plötzlich knutscht er dich wild und ihr beide bekommt richtig Lust auf Sex. Doch da gibt es einen Haken: Er weiß noch nicht, dass du deine Tage hast. Doch das musst du ihm wohl oder übel sagen.

Tampon nicht vergessen

Stell dir vor, ihr seid schon einen Schritt weiter und es geht so langsam zur Sache. Nachdem er sich ein Kondom übergezogen hat, will er in dich eindringen. Aber warte mal: Hast du auch an deinen Tampon gedacht?

Oh nein, bitte nicht!

Es kommt also zum Sex und du hast glücklicherweise auch keinen Tampon mehr drin. Doch dann fällt dir plötzlich auf, dass du ja gestern erst dein Bett bezogen hast und das auch noch mit weißem Bettlaken. Oh weh! Das kann nur blöd enden.

Die Geschichte mit dem Handtuch

Regel Nummer eins beim Sex: Habe immer ein Handtuch zur Hand. Wenn das nämlich fehlt, dann kann der Weg bis zum Bad sehr unangenehm werden – oder du musst dein Bett neu beziehen. Lege dir also am besten immer ein Handtuch als Matratzenschoner bereit.

Die Katastrophe vermieden – also fast

Es kann aber auch ganz anders laufen. Stell dir vor, ihr habt Sex und alles läuft perfekt. Bis zur letzten Sekunde. Als er ihn aus dir raus zieht und du vermeintlich alles mit dem Handtuch aufgefangen hast, ging tatsächlich noch ein Spritzer auf die Bettdecke. Das ist sooo super ärgerlich. Aber naja – passiert. Schon gelesen? Darum ist Sex während der Periode eine gute Idee