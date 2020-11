Diese 5 Dinge sollte beim Sex jeder gemacht haben

Jeder von uns hat sehr viele Fantasien und Ideen, wenn es um das Thema Sex geht. Dabei sollte nicht alles nur in deinem Kopf bleiben. Es gibt so manche Dinge, die man einfach mal ausprobiert und erlebt haben muss. Denn vieles ist nicht nur eine schöne Fantasie, sondern macht auch echt Spaß. Zudem wird es deinem Sexleben einen neuen Schwung geben.

Sex kann so unglaublich vielseitig und toll sein. Genau deshalb solltest du dich beim Geschlechtsverkehr mal richtig ausleben – natürlich nur mit der Absprache und Einwilligung deines Partners. Aber ansonsten steht dir eigentlich nichts im Wege. Wir verraten dir Dinge, die du auf jeden Fall mal ausprobiert haben musst.

Das solltest du ausprobiert haben

Oralverkehr

Es gehört einfach zum Sex dazu. Das muss wirklich mal jeder mal getan haben. Egal, ob du dabei aktiv oder passiv bist. Für beide ist das erregend und stimulierend. Das bringt euch auf einen echten Höhepunkt.

Augenkontakt

Habt ihr schon mal probiert, während des Akts euch die ganze Zeit in die Augen zu sehen? Falls nicht, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. Das wird euch sicher gefallen, denn so genießt man den Sex direkt viel mehr.

Rollentausch

Normalerweise hat jeder die gleiche Rolle beim Sex. Er ist dominant und bestimmend und du liegst immer unter ihm. Aber warum eigentlich nicht einmal die Rollen tauschen. Würde es dir gefallen, mal den Ton anzugeben? Probiere es einfach mal und finde es heraus.

Gemeinsam Pornos schauen

Habt ihr schon einmal gemeinsam Filmchen geschaut? Das hat nämlich einen riesigen Vorteil. So könnt ihr euch gegenseitig am besten Zeigen, was ihr gern mal ausprobieren würdet und was euch erregt. Das wird sicher ziemlich heiß.

Massage vor dem Sex

Das sorgt für richtig viel Entspannung und zudem kann man von der Ganzkörpermassage ganz langsam ins Vorspiel übergeben, bis es dann zum Sex kommt. Am besten lasst ihr euch dabei sehr viel Zeit und genießt dann den gemeinsamen Höhepunkt. Schon gelesen? Diese 6 seltsamen Dinge passieren beim Sex während der Periode