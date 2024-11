Diese 5 Dinge locken Spinnen in die Wohnung

Spinnen können im Herbst wieder vermehrt in Wohnungen und Häusern auftauchen. Das sorgt bei einigen für regelrechte Panik. Einige Dinge locken die Achtbeiner besonders in die eigenen vier Wände.

Sobald es draußen wieder kühler wird, treibt es Spinnen in Wohnungen und Häuser. Denn schließlich ist es hier deutlich wärmer als draußen – mit ihren gesponnenen Spinnennetzen gehen sie auf Beutejagd. In den eigenen vier Wänden mag man die Krabbeltiere jedoch kaum haben. Einige Dinge können diese vor allem anlocken – auf diese sollte man lieber verzichten.

Diese Dinge locken Spinnen in Wohnungen

Es ist feucht und dunkel

Spinnen lieben es, wenn es feucht und dunkel ist – deshalb bevorzugen die Krabbeltiere auch oft den Keller. Je aufgeräumter, heller und weniger zugestellt die Wohnung ist, umso weniger Verstecke gibt es für Spinnen.

Man hat das Licht an und die Fenster offen

Spinnen mögen eher Dunkelheit – ihre Nahrung jedoch weniger. Denn Fliegen und andere Insekten, welche Spinnen fangen, halten sich meist dort auf, wo Licht brennt. Das Fenster sollte man also lieber öffnen, wenn das Licht ausgeschaltet ist.

Spinnen mögen Staub

Und auch Staub kann ein Grund sein, dass sich Spinnen in der Wohnung oder im Haus besonders wohlfühlen. Dunkle und dreckige Ecken sind das perfekte Heim für die Achtbeiner. Hält man das Heim also sauber, hält man die ungebetenen Gäste fern.

Sie bevorzugen Teppiche

Wenn man viele Teppiche oder gar einen Teppichboden in der Wohnung hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man darauf die ein oder andere Spinne antreffen kann. Denn laut Studien fühlen sich die Krabbeltiere dort besonders wohl.

Spinnen nutzen jede Gelegenheit

Spinnen würden jede Gelegenheit nutzen, um in die Wohnung zu kommen. Denn sie gelten als Opportunisten in der Tierwelt. Das kann ein Ast von einem Baum sein, welcher am Balkon hängt – dieser kann als Spinnenbrücke genutzt werden. Oder man lässt ein Paket lange vor der Wohnung stehen – wenn man dieses nach innen trägt, kann es sein, dass man eine Spinne in die eigenen vier Wände transportiert.

Nicht töten: So sollte man Spinnen entfernen

Spinnen können durchaus für einen Schock-Moment sorgen – besonders, wenn es sich beispielsweise um die große Hauswinkelspinne handelt, die im Herbst in den vier Wänden plötzlich die Wand hochkrabbelt. Jedoch sollte man die Tiere keinesfalls töten. Mit einem Glas kann man Spinnen unter anderem nach draußen befördern. Auch mit einem sogenannten Spinnenfänger bekommt man die Tiere leicht aus der Wohnung.