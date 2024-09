Diese 4 Sternzeichen stehen vor einem Neuanfang

Der Herbst steht im Zeichen der Veränderung – zumindest für vier Sternzeichen. Denn das Leben könnte komplett auf den Kopf gestellt werden und bietet ganz neue Möglichkeiten.

Der Sommer ist vorbei – der perfekte Zeitpunkt für einen Neuanfang! Der Herbst hält das Potenzial für persönliche Veränderung und Wachstum bereit. Manchmal muss man die alten Wege hinter sich lassen, um Platz für Neues zu schaffen. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Für diese vier Sternzeichen wird im Herbst alles anders

Steinbock

Bis zum Ende des Jahres steht für den Steinbock ein aufregender Lebensabschnitt bevor. Das Sternzeichen löst sich von alten Verhaltensweisen und steht vor einem Neuanfang – nach innerlichen Diskrepanzen erkennt er, worauf es im Leben wirklich ankommt. Er setzt sich in der kalten Jahreszeit vermehrt mit seinen Gefühlen auseinander und bekommt Klarheit über vergangene, unschöne Empfindungen. Die positive Energie wirkt sich auf viele Bereiche im Leben aus – so beispielsweise im Alltag oder auch im Job.

Skorpion

Der Skorpion strebt im Herbst einen Tapetenwechsel an – sei es eine längere Reise oder ein Umzug in eine völlig neue Stadt. Das wirkt sich positiv auf die Kreativität, Wohlbefinden und Energie aus – dadurch werden beruflich ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Skorpion-Geborene starten in der kalten Jahreszeit richtig durch – bis zum Ende des Jahres wird sich für das Sternzeichen vor allem im Berufsleben einiges verändern.

Krebs

Krebse hatten zuletzt nur wenig Glück in der Liebe. Das Sternzeichen will vor allem mit toxischen Beziehungen abschließen und könnte in den letzten Monaten des Jahres auf die Liebe seines Lebens treffen. Er strahlt vor Selbstbewusstsein und Energie – das wirkt sich positiv auf das Datingleben aus. Dadurch lernt er neue Kontakte kennen, welche ihm ganz neue Türen eröffnen – die toxische Vergangenheit will das Sternzeichen endlich hinter sich lassen.

Löwe

Im Laufe des Sommers hatte der Löwe einen Neuanfang angestrebt – das lief jedoch nicht nach Plan. Im Herbst soll es nun endlich so weit sein! Das Sternzeichen könnte vor einem erfrischenden Neubeginn in der Liebe stehen oder bringt eine bestehende Verbindung auf eine höhere Ebene. Löwe-Geborene lassen sich in der kalten Jahreszeit von ihrer Leidenschaft leiten – das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Auch im Berufsleben, um die Karriere voranzutreiben.