Diese 4 Sternzeichen erleben ein Weihnachtswunder

„Last Christmas, I gave you my heart“ – spätestens wenn dieser Weihnachtsklassiker im Radio läuft, ist das Fest nicht mehr weit. Und einige Sternzeichen können sich 2024 besonders freuen: Laut dem Horoskop erleben diese nämlich ein Weihnachtswunder.

Weihnachten lädt dazu ein, viel Zeit mit den Liebsten zu verbringen, Kekse zu backen oder Filme zu schauen. Für einige Sternzeichen hält der Dezember einige Überraschungen bereit – und zwar dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Sie erleben laut dem Horoskop ein echtes Weihnachtswunder.

Für diese 4 Sternzeichen wird Weihnachten etwas Besonderes

Stier

Beim Stier stehen die Sterne im Dezember besonders günstig. Und pünktlich zu Weihnachten erhält das Sternzeichen eine Nachricht, auf welche er lange gewartet hat – sei es die Zusage für eine neue Wohnung oder es klappt endlich mit einer Reise, die man sich länger gewünscht hat. Auch das Zusammentreffen mit einem ganz besonderen Menschen ist zu den Festtagen nicht ausgeschlossen. Bei dem Stier ist im Dezember jedenfalls alles möglich.

Zwillinge

Sollte sich der Zwilling mit jemanden aus dem engsten Umfeld verkracht haben, steht an den Festtagen die lang ersehnte Versöhnung an. Und auch andere Beziehungen könnten intensiviert werden – sei es partnerschaftlich, freundschaftlich und familiär. Der Zwilling ist dran, Verbindungen zu vertiefen. Für das Sternzeichen stehen aus positiver Hinsicht bewegte Zeiten an. Zwilling-Geborene erleben also ein echtes Weihnachtswunder!

Krebs

Für den Krebs war das Jahr nicht einfach und erlebte einige Krisen. Zu Weihnachten wird alles anders – er erreicht plötzlich Sachen, die bisher als unerreichbar galten. Um den langgehegten Traum endlich anzugehen, trifft er im Dezember auf eine Person, die ihm genau das ermöglichen könnte. Dabei könnte es sich um ein besonderes Erfolgserlebnis im Job handeln. Das Sternzeichen ist bereit für den nächsten Schritt – zu Weihnachten wird dafür der Grundstein gelegt.

Schütze

Was zunächst nach einer kleinen Veränderung aussieht, könnte etwas ganz Großes werden – und damit schlägt der Schütze im kommenden Jahr ein neues Kapitel ein. Das kann jedoch auf einem ungewöhnlichen Weg passieren: Eine zufällige Begegnung bei einem Spaziergang macht das möglich oder auch eine Postkarte, die man zugeschickt bekommt. Das Sternzeichen hat damit jedenfalls nicht gerechnet – ein echtes Weihnachtswunder eben.