„Die Mumie“: Das macht Brendan Fraser heute

Brendan Fraser war 31 Jahre alt, als er mit seiner Rolle in „Die Mumie“ im Jahr 1999 gefeiert wurde. Doch was macht der Schauspieler eigentlich heute?

In den drei Teilen von „Die Mumie“ war Brendan Fraser in der Rolle als Rick O’Connell zu sehen. Archäologe Jonathan Carnahan und seine Schwester Evelyn, welche eine Bibliothekarin und Ägyptologin im historischen Museum ist, haben eine Karte zur verschollenen Stadt Hamunaptra entdeckt. Rick erklärt sich bereit, die beiden in die „Stadt der Toten“ zu bringen. Evelyn liest aus dem Buch der Toten vor – unwissentlich hat sie damit Imhotep zum Leben erweckt. Die Truppe kämpft dann gegen die Mumie.

Brendan Fraser galt als Sexsymbol

Brendan Fraser galt als Sexsymbol. Vor seiner Rolle in „Die Mumie“ (1999) spielte er in „George – Der aus dem Dschungel kam“ mit. Im Jahr 2001 kam dann der zweite Teil „Die Mumie kehrt zurück“.

So ging es nach „Die Mumie“ weiter

Nach dem zweiten Teil von „Die Mumie“ war Brendan Fraser in zahlreichen Filmen zu sehen – an die ganz großen Erfolge konnte der Schauspieler aber nicht anknüpfen. Unter anderem war er in „Looney Tunes: Back in Action“ (2003), „L.A. Crash“ (2004), „The Air I Breathe – Die Macht des Schicksals“ (2007) oder „Reine Fellsache“ (2010) mit.

Im Jahr 2008 kam dann mit „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“ der dritte und letzte Teil der Mumien-Reihe in die Kinos. Brendan Fraser spielte auch in einigen Serien mit – darunter „The Affair“ (2016) oder „Condor“ (2018). Für „Titans“ (2018) oder „Doom Patrol“ (2019) lieh er auch seine Stimme.

Mit „The Wale“ zum Oscar

In „The Whale“ spielt Brendan Fraser einen fettleibigen Vater, der nach dem Tod seiner Frau versucht, sich seiner Teenagertochter Ellie (Sadie Sink) wieder anzunähern. Für seine Rolle in dem Streifen hat der Schauspieler den Oscar in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ abgeräumt. Zudem räumte er auch den Critics Choice Award als „Bester Hauptdarsteller“ sowie den Spotlight Award des Palm Springs International Film Festivals ab. Danach war er in den Filmen „Killers of the Flower Moon“ sowie „Brothers“ zu sehen.

Der Schauspieler hat drei Söhne

Seit September 1998 war er mit Schauspielkollegin Afton Smith verheiratet. Im Dezember 2007 gaben die beiden ihre Trennung bekannt – das Paar hat drei Söhne. Der Schauspieler besitzt die US-amerikanische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft – er spricht außerdem fließend französisch.

Gesundheitliche Probleme

In den vergangenen Jahren ging es Brendan Fraser nicht immer gut – er sei in Depressionen verfallen und hatte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wegen der Stunts, die Brendan Fraser in seinen Actionrollen durchführte, unterzog sich der Schauspieler über einen Zeitraum von sieben Jahren mehreren Operationen. Zwischenzeitlich hatte er sich aus der Showbranche zurückgezogen und hat sich nicht mehr ganz so oft in Hollywood blicken lassen.