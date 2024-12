Die Faulenzerin: So entspannt ist die Sex-Stellung

Einfach zurücklehnen und genießen? Bei der Sex-Stellung „Die Faulenzerin“ ist das möglich. Denn diese ist besonders entspannt. Vor allem bei Frauen ist die Position sehr beliebt.

Routine im Bett kann auf Dauer sehr langweilig werden. Ein Blick ins Kamasutra kann Abhilfe schaffen: Die indische Liebeskunst hat unzählige Sex-Stellungen parat. Einige Positionen erfordern akrobatische Höchstleistungen im Bett – bei der Position „Die Faulenzerin“ ist das nicht der Fall.

So funktioniert die „Faulenzerin“-Stellung

Bei der „Faulenzerin“-Stellung liegt die Frau auf einer weichen Unterlage – dafür eignen sich unter anderem ein Teppich, das Bett oder auch Kissen. Sie winkelt die Beine nach oben an und sind leicht gespreizt. Auf seine Schienbeine setzt sich der Mann zwischen die gespreizten Beine seiner Partnerin. Er zieht die Frau anschließend so weit an sich heran, bis auf seinen Oberschenkel ihr Po liegt. Sie sitzt anschließend auf seinem Schoß und hält dabei ihre Hüfte fest – anschließend kann er in sie eindringen.

Das ist an der Position besonders

Dadurch, dass der Mann die Hüfte der Frau festhält, kann er die Stöße etwas kontrollieren. Das Besondere für die Frau: Sie kann entspannen und sich zurücklehnen – sie muss sich dabei keinesfalls anstrengen. Denn den aktiven Part hat bei dieser Position ihr Partner. Aufgrund des besonderen Stoßwinkels kann sie leichter zum Orgasmus kommen, denn die richtigen Nerven werden laut t-online bei der Position stimuliert.

Ein weiterer Pluspunkt: Bei der „Faulenzerin“-Stellung kann man sich tief in die Augen schauen – das verspricht einen besonderen Reiz. Außerdem kann man sich während dem Akt innig berühren. Die Stellung kann man etwas variieren – die Kamasutra-Positionen „Der Schmetterling“, „Der Vulkan“ oder „Der Phönix“ sind ähnlich.

Das erotische Liebesspiel von hinten lässt sich in dieser Position besonders gut genießen. Da die Klitoris besonders stark stimuliert wird, ist ein Orgasmus garantiert. Der Mann gibt das Tempo vor und die Frau kann entspannen – bei dieser Sex-Position kommen beide voll auf ihre Kosten und bringt neuen Schwung ins Bett.