Dating: Diese 4 Fehler solltest du beim Kennenlernen nie machen!

Es gibt da jemanden in deinem Leben, den du echt interessant findest und unbedingt kennenlernen möchtest? Dann do it. Aber pass auf, dass du ein paar Fehler vermeidest. Da gibt es nämlich welche, die besonders fatal sind und die ganze Sache sehr schnell beenden könnten. Wir von KUKKSI verraten dir, wie du es besser machen kannst.

Jemanden zu finden, der zu einem passt, ist schon gar nicht so einfach. Dass dann beim Dating aber auch noch alles glatt läuft, ist auch noch mal eine andere Sache. Damit du in kein Fettnäpfchen trittst und alles zwischen euch klappt, gibt es hier ein paar nützliche Tipps, die du unbedingt beachten solltest.

Diese fatalen Fehler solltest du niemals machen

Irgendetwas überstürzen

Vielleicht habt ihr euch erst einmal getroffen. Dann ist das auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt zu klammern und direkt schon Zukunftspläne zu machen und irgendetwas zu überstürzen. Ihr lernt euch immer noch erst mal nur kennen. Für dein Gegenüber ist es vielleicht noch gar nicht klar, ob ihr überhaupt zueinander passt. Also immer mit der Ruhe.

Zu sehr klammern

Am liebsten würdest du mit der Person den ganzen Tag schreiben oder telefonieren und immer wissen, was sie gerade macht. Das schreckt aber ordentlich ab. Zeig dein Interesse, aber lass deinem Date noch Freiräume, damit ihr euch nicht nervt oder ihr euch gegenseitig auf die Füße tretet und schon nach kurzer Zeit kein Interesse mehr habt.

Die falschen Themen

Wenn man jemanden datet, dann sollte man nicht unbedingt über vergangene Beziehungen reden, die gescheitert sind. Dann zeig doch lieber dein Interesse an der Person, die du näher kennenlernen willst und rede mit ihr über persönliche Dinge. Doch aufgepasst. Gerade am Anfang sollte es auch nicht zu deep sein. Das könnte schnell den Eindruck machen, dass du klammerst. Vielleicht wirkt es dann auch überstürzend.

Der falsche Fokus

Achte auf die Person, die du kennenlernen möchtest und rede nicht immer nur von dir oder über andere Sachen, die gar nichts mit ihr zu tun haben. Spielt euch gegenseitig den Ball zu. Vielleicht unternehmt ihr auch ein paar schöne Dinge am Anfang zusammen. Dein Augenmerk sollte dann immer auf deinem Date liegen und nicht auf Sachen, die ringsherum passieren.