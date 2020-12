Das sind die besten Weihnachtsfilme auf Netflix

Es gibt an sich wohl genügend Klassiker und Weihnachtsfilme an sich im Angebot. Der ein oder andere Streaming-Anbieter lässt es sich nicht nehmen noch einen drauf zu setzen, um den gemütlichen Zeiten noch den Extra-Kick zu verpassen. Doch welche Filme sind wirklich sehenswert auf Netflix?

Weihnachten steht vor der Tür, da dürfen die passenden Filme natürlich nicht fehlen. Klar gibt das lineare Fernsehen auch so einige Klassiker her, aber da ist man an Sendezeiten gebunden. Der Trend geht immer weiter in die video-on-demand-Richtung und der größte Anbieter ist da niemand geringeres als Netflix. Auch dieses Jahr gibt es einige neue und alte Titel im Angebot.

Das sind die besten Filme zur Weihnachtszeit auf Netflix

Prinzessinnentausch + Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht

Vanessa Hudgens ist hier wieder in ihrer Rolle der Prinzessin – wer hätte das gedacht. Eine Prinzessin und eine einfache Bäckerin aus Chicago sehen sich zum Verwechseln ähnlich. An Weihnachten wollen beide die Plätze tauschen, doch das Leben der anderen ist schwieriger als gedacht. Im zweiten Teil tauchen beide erneut zum Fest der Liebe ihre Rollen, doch diesmal geht es um mehr als nur Spaß, sondern um echte Gefühle.

The Christmas Chronicles + The Christmas Chronicles 2

Einmal dem Weihnachtsmann beim Geschenke austragen helfen, das wäre der Wunsch von so einigen von uns als Kind gewesen. Oder ihn zumindest mal sehen! Das ist auch die Mission zweier Kinder, die dann doch mehr bekommen, als sie eigentlich am Anfang wollten. Im

The Grinch

Der Klassiker aller Weihnachtsfilme. Eine grüne Kreatur, namens Grinch, hasst Weihnachten total und will das Fest allen versauen. Bis ein kleiner Junge in sein Leben taucht und ihm zeigen will wie schön Heiligabend doch sein kann.

Klaus

Ein verbannter Postbote und eine zerstrittenes Volk treffen aufeinander. Im Dorf herrscht eine kalte und düstere Stimmung, doch Jasper kann sich mit einem Spielzeugmacher anfreunden und bringt Freude in die eigentlich so kühle Gegend.

Und sollte dir da keiner zugesagt haben, gibt es sicherlich noch andere Streaming-Anbieter wie Disney+ oder Amazon Prime. Aber neben dem kannst du auch einfach in deine Netflix-Suchzeile “Weihnachten” eingeben und dir werden die besten direkt vorgeschlagen. Schon gelesen Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Dezember 2020