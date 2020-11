Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Dezember 2020

Weihnachtsfans kommen bei Netflix im Dezember voll auf ihre Kosten. Der Streamingdienst hat aber nicht nur Weihnachtsfilme parat, sondern noch viele andere Highlights. KUKKSI gibt euch einen Überblick über die Neuerscheinungen.

Der Film “Wir können nicht anders” richtet einen liebevollen Blick auf Männer, die sich zu wichtig nehmen. Edda (Alli Neumann) überredet Sam (Kostja Ullmann) zu einem Nikolausausflug in ihre Heimat, die sie fünf Jahre nicht besucht hat. Eine unbekannte, zurückgelassene, fast leere Provinz. Als sie zwischen die Fronten einer Auseinandersetzungen fremder Männer geraten, müssen sie versuchen, an einem Ort zu überleben, an dem sonst niemand auch nur tot über dem Zaun hängen will. In weiteren Rollen spielen Sascha Geršak, Merlin Rose, Sophia Thomalla, Peter Kurth und Detlev Buck. Letzterer fungierte zudem als Produzent des Films, der am 4. Dezember weltweit exklusiv auf Netflix startet.

In der Netflix Original-Serie “Bridgerton” erzählen Shonda Rhimes und Chris Van Dusen von Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), der ältesten Tochter der einflussreichen Familie Bridgerton, die ihr Debüt auf dem heiß umkämpften Heiratsmarkt im London der Regency-Epoche macht. Inspiriert von den Romanen von Julia Quinn, behandelt die Netflix Original Serie Zeitlosigkeit bleibender Freundschaften, Familien, die ihren Weg erkunden und die Suche nach einer Liebe, die alles überwindet und ist dabei romantisch, skandalös und scharfsinnig. Bridgerton erscheint am 25. Dezember 2020 weltweit exklusiv auf Netflix.

Das zeigt Netflix im Dezember 2020

1. Dezember 2020

Weihnachtsfilme – Das waren unsere Festtage – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Angelas Weihnachtswunsch – NETFLIX FILM

Natalie Palamides: Nate – A One Man Show – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

2. Dezember 2020

Private Lives – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Hazel Brugger: Tropical – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Ostra – NETFLIX FILM

Außerirdische Welten – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

3. Dezember 2020

Do Do Sol Sol La La Sol – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Schon wieder Weihnachten – NETFLIX FILM

Break – NETFLIX FILM (NICHT IN CH VERFÜGBAR)

Chico Bon Bon und der Blunderbeerentag – NETFLIX KIDS & FAMILY

4. Dezember 2020

Big Mouth: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Selena: Die Serie – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Wir können nicht anders – NETFLIX FILM

Mank – NETFLIX FILM

9 Kere Leyla – NETFLIX FILM

Räuber und Gendarm – NETFLIX FILM

Bombay Rose – NETFLIX FILM

Captain Underpants – Wownachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

5. Dezember 2020

Detention – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mighty Express: Ein Weihnachtsabenteuer – NETFLIX KIDS & FAMILY

7. Dezember 2020

Die Familie Claus – NETFLIX FILM (NUR IN CH VERFÜGBAR)

8. Dezember 2020

Mr. Iglesias: Teil 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Emicida: AmarElo – Alles für gestern – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Die Supermonster: Monstermäßige Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

Spirit – wild und frei: Mitmach-Reitabenteuer – NETFLIX KIDS & FAMILY

9. Dezember 2020

Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel – NETFLIX FILM

Der chirurgische Schnitt – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Ashley Garcia: Genius in Love: Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

The Big Show Show: Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

10. Dezember 2020

Alice in Borderland – NETFLIX ORIGINAL SERIE

11. Dezember 2020

Deine letzte Stunde – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Prom – NETFLIX FILM

Giving Voice – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Mü-Mo rettet Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die Leinwand – NETFLIX FILM

Start-Up – NETFLIX ORIGINAL SERIE

14. Dezember 2020

Dein letztes Solo – NETFLIX ORIGINAL SERIE

A California Christmas – NETFLIX FILM

Hilda: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

15. Dezember 2020

Song Exploder: Ausgabe 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

16. Dezember 2020

Wie man Weihnachten verhunzt – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Reißt alles nieder: Die Geschichte des Rock in Lateinamerika – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Anitta: Made In Honório – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Der Yorkshire Ripper – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Vir Das: Outside In – The Lockdown Special – NETFLIX ORIGINAL SERIE

18. Dezember 2020

Weihnachten zu Hause: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sweet Home – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ma Rainey’s Black Bottom – NETFLIX FILM

22. Dezember 2020

London Hughes: To Catch a D**k – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Kleinreimstadt zum Mitsingen – NETFLIX KIDS & FAMILY

23. Dezember 2020

The Midnight Sky – NETFLIX FILM

Your Name Engraved Herein – NETFLIX FILM

25. Dezember 2020

Bridgerton – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Omas Testament – NETFLIX FILM

26. Dezember 2020

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 3: Sahara – NETFLIX KIDS & FAMILY

Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – In der Zone – NETFLIX KIDS & FAMILY

30. Dezember 2020

Das Beste vom Rest – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Equinox – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Kapitel 2: Erdaufgang – NETFLIX ORIGINAL ANIME

31. Dezember 2020

Chilling Adventures of Sabrina: Teil 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Best of Stand-Up 2020 – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

ERSCHEINT IM DEZEMBER

ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 18-20 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION