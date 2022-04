Das A-Team: Was wurde aus den Serien-Stars?

Die Serie „Das A-Team“ gehört selbst heute noch zu den absoluten Klassikern – und das, obwohl die Serie schon lange zu Ende ist. Insgesamt gab es allerdings nur fünf Staffeln. Vor 35 Jahren wurde nämlich die letzte Staffel veröffentlicht. Doch was machen wohl die Hauptdarsteller heute?

Es ist eine der erfolgreichsten US-amerikanischen Serien der 90er Jahre: Gemeint ist damit „Das A-Team“. Selbst heute gibt es noch unzählige Memes über die Figuren der Serie. Aber auch die Staffeln selbst laufen noch ab und zu mal im TV. Doch was machen eigentlich all die Hauptdarsteller heute? KUKKSI hat mal gecheckt, was aus den Serien-Stars geworden ist.

Das machen die Hauptdarsteller heute

Dirk Benedict

Der heute 77-Jährige Schauspieler hat seine Karriere schon längst beendet. Er hat eine Scheidung von Ehefrau Toni Hudson hinter sich und lebt mit den beiden gemeinsamen Söhnen in Montana. Zudem besiegte er erfolgreich seinen Prostatakrebs. Zuletzt sah man ihn übrigens in „Das A-Team – Der Film“. Das ist allerdings auch schon 12 Jahre her.

Mr. T

Mit bürgerlichen Namen heißt er eigentlich Laurence Tureaud. Durch seine Rolle in der Serie schaffte er seinen großen Durchbruch. Heute ist er zwar nicht mehr als Schauspieler, dafür aber als Priester aktiv. Der US-Amerikaner hatte er eine Sprechrolle in „Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen“. Von 2011 bis 2013 hatte er sogar eine eigene Fernsehsendung mit dem Namen „World’s Craziest Fools“, welche auf dem TV-Sender BBC lief.

Dwight Schultz

Er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch ein sehr bekannter Synchronsprecher. So hört man seine Stimme in sehr vielen Videospielen, wie beispielsweise in der erfolgreichen „Fallout“-Reihe. Wie bei Dirk Benedict ist „Das A-Team – Der Film“ der letzte Eintrag in seiner persönlichen Filmografie. Er ist mit der früheren Schauspielerin Wendy Fulton verheiratet und hat mit ihr eine Tochter.

George Peppard

Der US-amerikanische Schauspieler war fünf Mal verheiratet und hatte drei Kinder. Am 8. Mai 1994 verstarb er in Los Angeles an Lungenkrebs. Er wurde 66 Jahre alt. In seinem Leben wirkte er in unglaublich vielen Filmen mit. Seine berühmteste Rolle hatte er in „Das A-Team“ und „Frühstück bei Tiffany“. Schon gelesen? Stirb langsam: Was wurde aus John McClanes Tochter Lucy?