Darum träumst nachts du von deinem Ex-Partner!

Wer kennt es nicht? Eigentlich geht es einem total gut und man ist mit der aktuellen Situation echt glücklich. Doch manchmal hat man einfach total blöde Träume, die man sich nicht erklären kann. So träumt man manchmal einfach mal vom Ex-Freund. Aber was könnte das bedeuten?

Jeder von uns hat sicher schon mal richtigen Müll geträumt. Oft können wir uns danach nur einfach nicht mehr daran erinnern. Manchmal gibt es aber auch Träume, die wir nicht gleich vergessen und uns dann beschäftigen, weil wir uns fragen, wieso wir so etwas geträumt haben. Vor allem, wenn es dann plötzlich um den Ex-Freund geht.

Gründe, warum du von deinem Ex träumst

Du vermisst ihn

Auch wenn du die Beziehung abgeschlossen hast und du zurzeit glücklich bist. Könnte es sein, dass du ihn dennoch vermisst? Vielleicht seid ihr vorher Freunde gewesen und du konntest immer mit ihm über alles reden. Es könnte ein Grund dafür sein, warum du von ihm träumst.

Du hast ihn nicht abgeschlossen

Vielleicht ist die Beziehung für dich noch gar nicht ganz vorbei und hast irgendwie Sehnsucht nach ihm und der Beziehung? Das kann durchaus sein. Manchmal ist das noch sehr im Unterbewusstsein verankert – auch wenn wir es nicht zugeben wollen oder sogar gar nicht merken.

Du hast dich verändert

Es könnte aber auch einen ganz anderen Grund haben. Vielleicht hat es mit ihm selbst gar nichts zu tun. Vielleicht hast du nur davon geträumt, was du alles mit ihm zusammen gemacht hast und wie du damals warst. Er war nur dabei und du kannst dich nur noch an ihn erinnern. Du könntest dich nach der Beziehung verändert haben und willst vielleicht zurück in die damalige Zeit?

Muss keinen Grund haben

Es kann aber auch ganz einfach sein, dass es gar keinen richtigen Grund hat und wir nur komisch geträumt haben. Immerhin passiert das ja recht öfter. Wer hat noch nicht irgendwelchen Unsinn geträumt, der einfach nur unerklärlich war? Schon gelesen? Soft Ghosting: Dieser Dating-Trend lässt Herzen brechen!