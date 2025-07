Darum sollte man im Flugzeug niemals eine Cola light bestellen

Für die meisten Reisenden gehört im Flugzeug ein Getränk dazu. Von Bier, bis hin zu Softdrinks oder Kaffee – an Bord hat man die Qual der Wahl. Doch auf ein Getränk sollte man über den Wolken lieber verzichten.

Besonders beliebt bei Urlaubern ist der Tomatensaft – schließlich soll dieser über den Wolken besser schmecken. Für andere reicht ein Wasser aus oder als Wachmacher bevorzugen einige Touristen lieber einen Kaffee. Auch die Auswahl an Softdrinks ist riesig – eine Cola light sollte man jedoch nicht bestellen. Das hat mehrere Gründe.

Deshalb sollte man auf Cola light im Flugzeug verzichten

Bei einer Bestellung von Cola light verdrehen Flugbegleiter innerlich schon mal die Augen. Der Grund: Das kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränk schäumt besonders stark. Der Einschenk-Prozess dauert demnach deutlich länger als bei anderen Softdrinks.

„Es dauert wirklich ewig, bis man ein Glas voll hat. […] In der gleichen Zeit habe ich zwei bis drei andere Getränke wie Kaffee, Tee, Saft eingeschenkt“, erklärt ein Flugbegleiter auf Nachfrage von Travelbook.

Mit Eiswürfel kann man das Schäumen reduzieren

Es gibt aber einen Trick: Wenn Eiswürfel im Glas vorhanden sind, kann man das Schäumen jedoch etwas eingrenzen: „Wenn ich aber zuerst Cola einschenke und das Eis erst danach dazugebe, schäumt es weniger, deshalb mache ich es immer so rum“, meint eine weitere Flugbegleiterin.

Das bestätigte auch die amerikanische Stewardess Heather Poole. „Von allen Getränken, die wir servieren, nimmt die Coke die meiste Zeit zum Eingießen“, schreibt sie in ihrem Blog. Vor allem in der Holzklasse bremst Cola light einen zügigen Service bis zur letzten Sitzreihe.

Aber warum schäumt Cola light überhaupt mehr, als andere Softdrinks? „Womöglich ist die Menge an CO₂ in dieser Art von Cola einfach höher. Zudem kann es auch an der Art von Säure liegen, die in dem Getränk enthalten ist“, erklärt Dr. Ulrich Krings vom Institut für Lebensmittelchemie an der Universität in Hannover. Ein Grund sind auch die Zuckerersatzstoffe, welche in Light-Produkten enthalten sind. Statt Zucker enthält Cola light den chemischen Süßstoff Aspartam sowie die synthetischen Süßstoffe Acesulfam-K und Cyclamat.

Durch den Unterdruck im Flieger schäumen kohlensäurehaltige Getränke ohnehin mehr. Bei Produkten wie Cola Light oder Cola Zero ist das Phänomen besonders stark. Hinzu kommt, dass Getränkedosen und Flaschen während des Fluges, insbesondere bei Turbulenzen, kräftig durchgeschüttelt werden – dadurch wird das Schäumen zusätzlich begünstigt.