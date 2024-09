Darum heißt der Raab-Boxkampf „DER CLARK FINAL FIGHT“

Es ist das TV-Event des Jahres und das Comeback der Superlative: Stefan Raab steigt an diesem Samstag erneut gegen Regina Halmich in den Ring. Aber was hat es eigentlich mit dem Namen des Boxkampfes „DER CLARK FINAL FIGHT“ auf sich?

2001 brach Regina Halmich Entertainer Stefan Raab die Nase, in der Revanche 2007 entschieden wenige Punkte Unterschied zugunsten der 46-fachen Box-Weltmeisterin. Doch nun ist es an der Zeit für die ultimative Revanche! 17 Jahre nach der letzten Niederlage und fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten TV-Auftritt steigt Stefan Raab zum allerletzten Mal in den Ring.

Regina Halmich hat sich intensiv auf den Fight vorbereitet. „Ich finde es immer wichtig, dass man sich auf das Schwierigste einstellt. Das ist also in meinem Kopf drin, dass Stefan super vorbereitet sein wird, dass er mit sämtlichen Tricks arbeiten wird, also ich bin gewappnet. Ich bin hochkonzentriert und werde ihn keine Sekunde außer Acht lassen“, sagt die Box-Weltmeisterin im Interview mit RTL.

Das hat es mit dem Namen „DER CLARK FINAL FIGHT“ auf sich

Was sich die Zuschauer fragen: Wieso heißt der Boxkampf eigentlich „DER CLARK FINAL FIGHT“? Zum letzten Mal wollen Stefan Raab und Regina Halmich in den Ring steigen – das erklärt den Zusatz „FINAL NIGHT“ im Namen. Doch warum eigentlich „CLARK“? Die Erklärung ist einfach: Bei CLARK handelt es sich um einen digitalen Versicherungsmakler. Das Unternehmen konnte sich für den legendären Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich die Titelpartnerschaft sichern, wie RTL aufklärt. Und so setzt sich der Name „DER CLARK FINAL FIGHT“ zusammen.

Zuletzt liefen die Vorbereitungen für das Box-Spektakel auf Hochtouren – keiner weiß, was die 14.000 Menschen in der Düsseldorfer Arena sowie die Millionen Fernsehzuschauer erwarten wird. Aber eines ist sicher: Es wird eine Mega-Show. RTL und RTL+ zeigen „DER CLARK FINAL FIGHT“ am 14. September um 20:15 Uhr. Im Anschluss an den Boxkampf präsentiert Frauke Ludowig ein „Exclusiv Spezial: Der Talk danach“.