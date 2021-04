Darum greifen sich Jungs immer in den Schritt

Wenn man durch die Stadt läuft, dann ist das dir vielleicht auch schon mal aufgefallen. Manche Jungs greifen sich einfach wieder in den Schritt. Aber warum tun sie das eigentlich? Mädchen machen das ja auch nicht und wirklich toll sieht das auch nicht aus. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Welche das sind, verrät dir KUKKSI.

Nicht nur Mädchen haben komische Angewohnheiten. Auch Jungs können manchmal echt komisch sein. Jedes Geschlecht hat eben seine Angewohnheiten. So gibt es zum Beispiel ne Menge Jungs, die sich gern in den Schritt greifen. Aber warum tun sie sowas? Das ist ja nun nicht wirklich toll und sieht auch noch echt bescheuert aus.

Warum tun Jungs so etwas?

Weil es juckt

Das kennt jeder. Manchmal ist es einfach so, dass es im Intimbereich juckt. Beispielsweise im Sommer, wenn es sehr warm ist und man schwitzt. Oder wenn man sich frisch rasiert hat. Da greift man eben schon mal zwischen die Beine, wenn man draußen unterwegs ist. Sieht zwar blöd aus, aber das Jucken muss dann einfach aufhören.

Eine Erektion

Es muss nicht immer einen Grund haben, warum Jungs erregt sind. Manchmal bekommt man auch spontan eine Erektion und da muss man als Junge schon mal in den Schritt greifen, damit es nicht auffällt und man sich dadurch eine unangenehme Situation erspart. Meistens passiert so etwas in den blödesten Situationen und genau da darf es natürlich nicht auffallen. Zum Beispiel bei einem Referat in der Klasse oder beim Spazieren in einem Park.

Angewohnheit

Manchmal haben wir super komische Angewohnheiten, wenn wir nervös sind. Der eine schaut panisch umher, jemand anders zappelt vielleicht mit den Beinen und so mancher greift sich dann eben in den Schritt. Vielleicht denkt derjenige, dass es cool aussieht. Aber man sollte das echt lassen und versuchen, sich so etwas abzugewöhnen. Schon gelesen?

Wegen der Unterhose

Es muss aber nicht immer am Intimbereich oder am besten Stück des Jungen liegen. Es kann auch einfach an unbequemer Unterwäsche liegen. Da muss man dann manchmal die Boxershorts zurechtrücken. Natürlich passiert es aber auch mal, dass etwas anders in der Hose verrutscht ist. Auch da muss man erst mal wieder alles richten und deshalb greift man sich dann eben zwischen die Beine. Schon gelesen? An dieser Stelle kann ein Pickel ausdrücken tödlich enden.